¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¼öÊ¸¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ËÁ¸±¤ÎÉý¤òÂç¤¤¯¹¤²¤Æ¤¤¿¡£¹¶·â¡¢²óÉü¡¢Êä½õ¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¤«¤é¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤½¤ó¤Ê¸ú²Ì¤¢¤ë¤Î?¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î¼ïÎà¤Ï¼Â¤ËÂ¿ºÌ¤À¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÀßÄê¤ä±é½Ð¤ÏÌÌÇò¤¤¤Î¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¤¼öÊ¸¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û36Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡Ø¥É¥é¥¯¥¨3¡Ù¤Ë¸½¤ì¤¿Ï·´ã¤Ë¤Ï¥¥Ä¤¤¡ÈÆñÅ¨¡É
³Ð¤¨¤¿»þÅÀ¤ÇÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¼öÊ¸
¡¡ÎòÂå¥É¥é¥¯¥¨¤ÎÃæ¤Ç¡Ö»ÄÇ°¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¼öÊ¸¤ÎÂåÉ½³Ê¤¬¡¢¥É¥é¥¯¥¨3¤Ë¤Î¤ßÅÐ¾ì¤¹¤ë¼öÊ¸¡Ö¥ì¥à¥ª¥ë¡×¤À¡£
¡Ö¸ú²Ì¤Ï¥Ñ¡¼¥Æ¥£Á´°÷¤òÆ©ÌÀ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Ê¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤éÌ´¤¬¹¤¬¤ëÇ½ÎÏ¤Ç¤¹¡£Æ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ê¤éÅ¨¤Ë¸«¤Ä¤«¤é¤º¹ÔÆ°¤·¤¿¤ê¡¢¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î»È¤¤Æ»¤Ï¡¢¥¨¥¸¥ó¥Ù¥¢¾ë¤ÎÌçÈÖ¤ÎÌÜ¤òÅð¤ó¤Ç¾ë¤ËÆþ¤ë¾ìÌÌ¤Î¤ß¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë³èÌö¤Îµ¡²ñ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥²¡¼¥à¥é¥¤¥¿¡¼¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤·¤«¤â¤³¤Î¸ú²Ì¤Ï¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¤¤¨¤µ¤ê¤½¤¦¡×¤ÇÂåÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥ì¥à¥ª¥ë¤ò³Ð¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ï33¤È¹â¤¤¡£ÉáÄÌ¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Îº¢¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¨¥¸¥ó¥Ù¥¢¾ë¤ò¹¶Î¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³Ð¤¨¤¿»þÅÀ¤ÇÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Èá¤·¤¤¼öÊ¸¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Õ¥í¡¼¥ß¡×¡£
¡¡¸½ºßÃÏ¤ÎÃÏÌ¾¤ä³¬ÁØ¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä¼öÊ¸¤Ç¡¢¥É¥é¥¯¥¨6¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤â¡Ö¥Õ¥í¥¢¤ò¸«¤ë¡×¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢È¯ÁÛ¼«ÂÎ¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤·¤«¤·ÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¸ú²Ì¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡ÖÊõÈ¢¤Î°ÌÃÖ¤¬Ê¬¤«¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¡¢¥Þ¥Ã¥×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÊ¸»ú¾ðÊó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤À¤±¡£¤½¤Î¤¿¤á¥²¡¼¥à¹¶Î¬¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¤Û¤Ü°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¯¡¢»È¤¦ÍýÍ³¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤»ÄÇ°¤Ê¼öÊ¸¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢À¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¸þ¤±¤Î¼öÊ¸¤È¸À¤¨¤ë¤¬¡¢ÍøÊØÀ¤Ï¤¤ï¤á¤ÆÄã¤¤¡£¤Î¤Á¤ÎºîÉÊ¤Ç¤ÏÃÏ¿Þ²èÌÌ¤ËÃÏÌ¾¤ä³¬ÁØ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢´°Á´¤ËÌòÌÜ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¶¯ÎÏ¤ÊÀÚ¤ê»¥¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä
¡¡3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÊü¤Ä¼öÊ¸¡Ö¥ß¥Ê¥Ç¥¤¥ó¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥ß¥Ê¥Ç¥¤¥ó¤Ï¥É¥é¥¯¥¨4¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¡¢¥®¥¬¥Ç¥¤¥ó¤Î¿Ê²½·Ï¤«¤ÄÃç´ÖÁ´°÷¤ÎÎÏ¤ò½¸¤á¤ÆÊü¤Ä¤È¤¤¤¦±é½Ð¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¶¯ÎÏ¤ÊÀÚ¤ê»¥¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï300°Ê¾å¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¤½¤ÎÂå½þ¤ÎÂç¤¤µ¤À¡£
¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£Á´°÷¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð»ÈÍÑ¤Ç¤¤º¡¢Á´°÷¤¬MP¤ò¾ÃÈñ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë±Ó¾§¼Ô°Ê³°¤ÎÃç´Ö¤Ï¤½¤Î¥¿¡¼¥ó°ìÀÚ¹ÔÆ°¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÉáÄÌ¤Ë³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¹¶·â¤ä¼öÊ¸¤ò»È¤Ã¤¿Êý¤¬¹ç·×¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¸å¤âº¬ËÜÅª¤ÊÀ©¸Â¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥É¥é¥¯¥¨7¤òºÇ¸å¤Ë¼öÊ¸¤È¤·¤Æ¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡4¤ÄÌÜ¤Ï¥É¥é¥¯¥¨7¤Î¼ç¿Í¸øÀìÍÑ¼öÊ¸¡Ö¥Þ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¼ç¿Í¸øÀìÍÑ¤Ç¡¢Ä¹¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·Ð¤Æ½¬ÆÀ¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¼öÊ¸¤Î¤¿¤á¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¹¶·âµ»¤òÁÛÁü¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Î¸ú²Ì¤Ï¡¢Å¨°ìÂÎ¤Î¼öÊ¸¸ú²Ì¤òÂÇ¤Á¾Ã¤¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤µ¤é¤ËÆ±¤¸ºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢Å¨Á´ÂÎ¤Î¼öÊ¸¸ú²Ì¤òÂÇ¤Á¾Ã¤·¡¢MP¤â¾ÃÈñ¤·¤Ê¤¤¡Ø¤¤¤Æ¤Ä¤¯¤Ï¤É¤¦¡Ù¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀÇ½ÌÌ¤ÇÈæ¤Ù¤ë¤È²¼°Ì¸ß´¹¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»È¤¤¤É¤³¤í¤Ï¸Â¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Ë¤¯¤¤»ÄÇ°¤Ê¼ç¿Í¸øÀìÍÑ¼öÊ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡5¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¥ê¥Û¥¤¥ß¡×¤À¡£
¡¡¥ê¥Û¥¤¥ß¤ÏÌ£Êý°ì¿Í¤Ë¼«Æ°²óÉü¸ú²Ì¤òÍ¿¤¨¤ë¼öÊ¸¤Ç¡¢¥É¥é¥¯¥¨11¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Ëè¥¿¡¼¥ó²óÉü¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¼«ÂÎ¤ÏÍ¥½¨¤À¤¬¡¢²óÉüÎÌ¤Ï1¥¿¡¼¥ó¤¢¤¿¤ê10Á°¸å¤È¾¯¤Ê¤¯¡¢Å¨¤Î¹¶·âÎÏ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¿Ê²½·Ï¤Î¥ê¥Ù¥Û¥¤¥à¤Ç¤â²óÉüÎÌ¤Ï70ÄøÅÙ¤Ç¡¢½¬ÆÀ»þ´ü¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡ÖÄÌ¾ï¤Î¡È²óÉü¼öÊ¸¡É¤ò»È¤Ã¤¿Êý¤¬³Î¼Â¤Ê¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¼«Æ°²óÉü¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤Í×ÁÇ¤ò³è¤«¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀË¤·¤¤¼öÊ¸¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤ì¤é¤Î¼öÊ¸¤ÎÂ¸ºß¤â¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥¯¥¨¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎò»Ë¤È±ü¿¼¤µ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿Í×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£