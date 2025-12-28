¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡ÛMrs. GREEN APPLE¼ã°æÞæÅÍ¡¢º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ç²ñ¾ìÊ¨¤«¤¹¡¡¡È¤¦¤ÞÇ¯¡É¡Ü¡È¶èÀÚ¤ê¡É¤Ç¡Ö¶î¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë1ÆüÌÜ¡Ê28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡3Ç¯Ï¢Â³¡¢3ÅÙÌÜ¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëMrs. GREEN APPLE¤¬¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÁÇÅ¨¡ª¸ÄÀË¤«¤Ê»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Mrs. GREEN APPLE
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Ï¡¢½é¤ÎÇòÁÈ¥È¥ê¤È¤·¤Æ¡ÖGOOD DAY¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡ÖÊüÁ÷100Ç¯ ¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ç¡ÖÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£Âç¿¹¸µµ® ¡ÊVo¡õGt¡Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤Î¡ÖÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¹ÈÇòÆÃÊÌÊÔ¡õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°100²¯²óÃ£À®¤ä¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢2025Ç¯¤âÂç³èÌö¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë¤È³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢Âç¿¹¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤·Ê¿§¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤«¤é¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿25Ç¯¤ò´Á»ú1Ê¸»ú¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡¢¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤â¡¢Âç¿¹¡Ö½é¡×¤È¤·¡Ö·ëÀ®¤·¤Æ13Ç¯¤á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»É·ã¤¬ËèÆü¤¢¤ë¤Î¤¬¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Î·Ê¿§¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¡×²óÅú¡£Æ£ß·ÎÃ²Í¤Ï¡Ö°©¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤·¤¿¤êÌî³°¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¿§¤ó¤ÊÊý¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Çµ¤»ý¤Á¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼ã°æÞæÅÍ¤Ï¡Ö¶î¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Öº£Ç¯¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡ÈÇÏ¡É¤Ë¡È¶è¡ÉÀÚ¤ê¤È½ñ¤¯¡£ÍèÇ¯¤¬¸á¡ÊÇÏ¡ËÇ¯¡¢¤½¤ì¤Çº£Ç¯¤Ç¥Õ¥§¡¼¥º2¤¬°ì¤Ä¶èÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¸«»ö¤Ê²óÅú¤ËÂç¿¹¤âÆ£ß·¤â¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¼«¿È¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤ë¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
