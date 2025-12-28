Áð¤Ê¤®¹ä¤¬Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¤Î¹¤µ¤ò¾ÚÌÀ¡ªÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Éã¿Æ¤ÎÊÑ²½¤òÈ´·²¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ÇÌ¥¤»¤ë¡ÖËÍ¤ÈÈà½÷¤ÈÈà½÷¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡×
Âè44²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ ºÇÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É±éµ»ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÁð¤Ê¤®¹ä¡£Áð¤Ê¤®¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ò·Ð¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¦¤ËºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤äµÓËÜ²È¡¢¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤âÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¿ô¤¢¤ëÂåÉ½ºî¤ÎÃæ¤Ç¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÖËÍ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤À¤í¤¦¡£¡ÖËÍ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤Ï¡¢Áð¤Ê¤®¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿4ºîÉÊ¤ò»Ø¤·¡¢¶¶ÉôÆØ»Ò¤¬µÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿¡ÖËÍ¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡×(2003Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¡¢¡ÖËÍ¤ÈÈà½÷¤ÈÈà½÷¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡×(2004Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¡¢¡ÖËÍ¤ÎÊâ¤¯Æ»¡×(2006Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï) ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ3ºîÉÊ¤È¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î·à¾ì±Ç²è¡ÖËÍ¤ÈºÊ¤Î1778¤ÎÊª¸ì¡×(2011Ç¯)¤«¤é¤Ê¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¼Ò²ñÌäÂê¤ò°·¤Ã¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Åª¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤âÅÐ¾ì¿ÍÊª¤â´ØÏ¢À¤Ï¤Ê¤¤¡£
Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¤âÁð¤Ê¤®¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿ÌòÊÁ¤ËÄ©Àï¤·¤¿ºîÉÊ¤¬¡¢2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¤ËÆüËÜ±Ç²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÁ´ÏÃ°ìµóÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡¢¥·¥ê¡¼¥º2ºîÌÜ¡ÖËÍ¤ÈÈà½÷¤ÈÈà½÷¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡×¤À¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¡Öå«¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢»Å»ö¿Í´Ö¤Ç²ÈÂ²¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÃË¤È¤½¤Î°ì¿ÍÌ¼¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢Áð¤Ê¤®¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¾®ÌøÅ°Ï¯¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
»Å»ö¤Ë¤·¤«¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¡¢²ÈÄí¤Î¤³¤È¤Ê¤ÉÁ´¤¯Ìµ´Ø¿´¤Ê¶ä¹Ô°÷¡¦Å°Ï¯(Áð¤Ê¤®)¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢ÆÍÁ³ºÊ¡¦²ÄÆà»Ò(¤ê¤ç¤¦)¤«¤éÎ¥º§¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Å°Ï¯¤¬ÍýÍ³¤âÊ¬¤«¤é¤º¸ÍÏÇ¤¦Ãæ¡¢²ÄÆà»Ò¤ÏÍÄ¤¤°ì¿ÍÌ¼¡¦ÑÛ(Èþ»³²ÃÎø)¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢²È¤ò½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Å°Ï¯¤ÏºÇ½é¡¢ÑÛ¤ò²ÄÆà»Ò¤Î¼Â²È¤ËÍÂ¤±¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤¬¡¢ÑÛ¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¡¦¤æ¤é(¾®Àã)¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¢¤ê¡¢ÑÛ¤ÈÊë¤é¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¡½¡½¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¢£Áð¤Ê¤®¤Ï°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¿¿µÕ¤ÎÎä¹ó¤Ê¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤¤Ã¤¿
ËÜºî°ÊÁ°¤ÎÁð¤Ê¤®¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¿Ìò¤Ï¡¢Èà¤Î²¹ÏÂ¤ÊÀ³Ê¤äÍ¥¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤È¹çÃ×¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ËÜºî¤ÇÁð¤Ê¤®¤¬±é¤¸¤ëÅ°Ï¯¤Ï»Å»ö°ì¶Ú¤ÇºÇ½é¤Ï"¿Æ"¤Î´é¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¡¢¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¸À¤¦¤ÈÎä¹ó¤ÊÀ³Ê¤Î¿ÍÊª¡£Áð¤Ê¤®¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¿¿µÕ¤ÎÌòÊÁ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Áð¤Ê¤®¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Ë¡ÖËÜÅö¤ÏÎä¤¿¤¤¿Í´Ö¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤Û¤É¸«»ö¤ËÎä¹ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤¬¿Æ¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯ÊÑ²½¤òÈ´·²¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ÇÌ¥¤»¤ë
²ÄÆà»Ò¤¬½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇµÞ¤Ë»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ëÅ°Ï¯¤À¤¬¡¢ÑÛ¤Î¤³¤È¤ÏÁ´¤Æ²ÄÆà»Ò¤ËÇ¤¤»¤¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÑÛ¤¬²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤¬Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤¬ÑÛ¤È¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤ÇÌ¼¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¡¢¿Æ¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦Å°Ï¯¤ÎÊÑ²½¤Ç"Ì¥¤»¤Æ"¤¤¤¯ºîÉÊ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Áð¤Ê¤®¤¬É½¤¹½é²ó¤ÈºÇ½ªÏÃ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÎÂç¤¤µ¤È¡¢ÊÑ²½¤Î²áÄø¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ÏÉ®Àå¤Ë¿Ô¤¯¤·¤¬¤¿¤¤¤Û¤É¡£
ËÜÅö¤Ë¿Æ»Ò¤Ê¤Î¤«¤È´ª·«¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¾¿Í¹Ôµ·¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¡¢"Ì¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È"¤ÊÉã¿Æ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢Âè1ÏÃ¤ÈºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ÑÛ¤òÎ¸¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢¤æ¤é¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¿Í¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢Å°Ï¯¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³ê¤é¤«¤µ¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£Æ±°ì¿ÍÊª¤ÎÊÑ²½¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤âËÜÅö¤Ëµ©Í¤ÊÂ¸ºß¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤òµ¡¤Ë¡¢¥ä¥¯¥¶¤äº¾µ½»Õ¡¢òµÌ¥ò³ò´¤¬ìíî½¤¹¤ëÀ¯³¦¤ò±Ë¤°À¯¼£²È¤È¤¤¤Ã¤¿¥À¡¼¥¯´ó¤ê¤ÊÌò¤âÁý¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¤Î¹¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¡£Áð¤Ê¤®¤ÎÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤Î±ü¿¼¤µ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡á¸¶ÅÄ·ò
ÊüÁ÷¾ðÊó
ËÍ¤ÈÈà½÷¤ÈÈà½÷¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡ÊÁ´12ÏÃ¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)12:00¡Á¤Û¤«
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ÆüËÜ±Ç²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª)
½Ð±é¡§Áð¤Ê¤®¹ä¡¢¾®Àã¡¢¤ê¤ç¤¦¡¢Åì´´µ×¡¢»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡¢Í×½á¡¢ÀõÌîÏÂÇ·¡¢⼤¿¹ÆîÊþ¡¢ÅÄÂ¼¤¿¤¬¤á¡¢Èþ»³²ÃÎø¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤¡¢Âç¿ùÎú¡¢Ä¹»³Íõ»Ò
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£