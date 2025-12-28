¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á»³Æâ¡ÖÂ¿Ê¬¡¢ÅÔÆâ¤ÇÊ¿ÊÆ¿ô¤ËÂÐ¤¹¤ë³ä¹ç¤Ï°ìÈÖ¹â¤¤¡×²ÈÅÅÀ½ÉÊÊÝÍ¿ô¤ò¹ðÇò
¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á»³Æâ·ò»Ê¡Ê44¡Ë¤¬28Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¡¥²¥ó¥Ð¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°10»þ25Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î¥í¥±¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¢¤ë²ÈÅÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¥í¥±ËÁÆ¬¤Ç¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¤¬¡Ö¼¾ÅÙ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¸³è¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¶õµ¤À¶¾ô²Ã¼¾´ï¤Ø¤Î°¦¾ð¤òÅÇÏª¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤ÁßÀ²ÈÎ´°ì¤¬¡Ö»³Æâ¤µ¤ó¤â²ÈÅÅ¤Ï¡Ä¡×¤È¿¶¤Ã¤¿¡£»³Æâ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ËÍ¤Ï¥ë¥ó¥Ð¤¬7Âæ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÅú¤¨¤¿¡£
°ìÌÐ¤Ï´é¤ò¤·¤«¤á¤Æ¤¦¤Ä¤à¤¤¤Æ¡Ö¼ÙËâ¤À¤í¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£ßÀ²È¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¥Û¥ó¥È¤Ë7Âæ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»³Æâ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
»³Æâ¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤ÎÊ¿ÊÆ¿ô¤ËÂÐ¤¹¤ë³ä¹ç¤Ï¡¢ËÍ¤¬°ìÈÖ¹â¤¤¡¢¥Ï¥¤¡×¤È¼«Ëý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£