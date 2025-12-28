RIP SLYME¡¦SU¡Ö»Ð¤Á¤ã¤ó¤È¤ª·»¤Á¤ã¤óÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤·¡×Æ±¶¿¤ÎFUMIYA¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¡¢RIP SLYME¤¬28Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£SU¤ÈFUMIYA¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
01Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°ì»þ¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤¬22Ç¯4·î¤«¤éRYO¡ÝZ¡¢ILMARI¡¢FUMIYA¤Î3¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤òºÆ³«¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æº£Ç¯4·î¤«¤é26Ç¯3·î¤Þ¤ÇÌó1Ç¯´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢SU¡¢PES¤â²Ã¤ï¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼5¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ÀÆàÀî¡¦ÄÔÆ²½Ð¿È¤ÎSU¤ÈFUMIYA¡£RYO¡ÝZ¤«¤é¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©½Ð²ñ¤¤Åª¤Ë¤Ï¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢FUMIYA¤¬¡Ö²¶¤Î·»µ®¤È¡¢SU¤µ¤ó¤Î»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬Æ±µéÀ¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢·»µ®¤Ï·»µ®¤Ç¥À¥ó¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡£SU¤µ¤ó¤ÏSU¤µ¤ó¤Ç¥À¥ó¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿¤«·»µ®¤È¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈSU¤¬¡ÖÅö»þ¡¢»Ð¤Á¤ã¤ó¤È¤ª·»¤Á¤ã¤óÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤·¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢FUMIYA¤¬¡Ö²¼¼ê¤·¤¿¤é¡¢¤ª·»¤µ¤ó¡×¤ÈSU¤ò»Ø¤µ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆFUMIYA¤Ï¡Ö¤½¤ó»þ¤Ë¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¡¢¤½¤ÎÄ®¤ÇSU¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£