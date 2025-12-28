¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê£²¸Ä¤Ï¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¶Ã¤¤Î·×²èÌÀ¤«¤¹
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡ä¡þ28Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë
¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ¡¡¡ÝOn¡¡The¡¡Way¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£Æ±¶Ê¤ÏSNS¤Ç¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô16²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢ÈôÌö¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥½¥í¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¡ÖÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤Î¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡¢²Î¤Î¤ªº×¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¡£Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢ÃÑ¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
ËÜÈÖ¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë°áÁõ¤Ï¡Ö°ìÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤¤ì¤¤¤À¤±¤É¡¢ÆÇ¤Ã¤Ý¤µ¤â¤¢¤ë¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤é¤·¤¤´¶¤¸¡×¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Bish¤È¤·¤Æ¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Æµã¤¤ï¤á¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡£¤¢¤È¤Ï¤ª¤Ë¤®¤ê2¸Ä¤Ï¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¡Ä¡×¤ÈÍßÄ¥¤ê¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ÆÊóÆ»¿Ø¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤ÎÌ¾Á°¤Ç³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ö10Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â¥é¥¤¥Ö¤ÎÁ°¤ÏÉÔ°Â¤ÇÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ê¡¢10Ç¯Á°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£20Ç¯¡¢30Ç¯¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¤¿1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÃúÇ«¤ËÏÃ¤·¤¿¡£