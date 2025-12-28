¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ2026Á´¥Á¡¼¥à¾Ò²ð¡Ê£³¡Ë¡ÛÍ½Áª²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤Ø¡¡²¼Ñî¾å¤òÁÀ¤¦10¥Á¡¼¥à¤ÎÀïÎÏ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿
È¢º¬±ØÅÁ2026Á´¥Á¡¼¥à¾Ò²ð
Í½Áª²ñÆÍÇË¹»¡õ´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç
¡Ê¥·¡¼¥É¹»¡¡¸åÊÔ¡ä¡ä¡Ë
¡¡Í½Áª²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿Âç³Ø¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì¤Ë¿Ê½Ð¤·¤½¤¦¤ÊÂç³Ø¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£º£²ó¤«¤éÁª¹ÍÊýË¡¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¤â´Þ¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
ËÜÀï½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤ÆÈ¢º¬Í½Áª²ñ¤òÀï¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¡¡photo by Kyodo News
¡ÚÍ½Áª²ñ£±°Ì¡Á£µ°Ì¡Û
¡¡Ãæ±û³Ø±¡Âç¤ÏÁ°²ó14°Ì¡£±ýÏ©¡Ê12°Ì¡Ë¤òÁö¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼£´¿Í¤¬Â´¶È¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨¡¢¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡££µ·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ´ØÅì³ØÏ¢¿äÁ¦¹»Áª¹Í²ñ¤ò£¶°Ì¤ÇÄÌ²á¤¹¤ë¤È¡¢È¢º¬Í½Áª²ñ¤ò¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¡£Æ±Í½Áª²ñ¤Ç¤Ï¼ç¾¡¦¶áÅÄÍÛÏ©¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¡Ê¸Ä¿Í£·°Ì¡Ë¤òÃ¥¤¤¡¢»ÔÀîÂçÀ¤¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¸Ä¿Í18°Ì¡¢Ä¹Éô¸×ÂÀÏº¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬Æ±38°Ì¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¢º¬¤Ç¤Ï¡¢£²¶è¸õÊä¤Î¥¨¡¼¥¹¶áÅÄ¤ÇÇÈ¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤·¤ÆÁ°²ó£¶¶è¤Î¾®¾¾ÍµÂçÏ¯¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢Æ±£¸¶è¤Î¹õÃ«Í¥¡Ê£´Ç¯¡Ë¤é¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢£·Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥·¡¼¥É¸¢¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡£
¡¡½çÅ·Æ²Âç¤ÏÁ°²ó¡¢¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤Þ¤Ç£·ÉÃÆÏ¤«¤º11°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¼ç¾¤ÎÀÐ²¬ÂçÐÒ¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢¥¨¡¼¥¹³Ê¤ÎµÈ²¬ÂçæÆ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤é¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡£
¡¡È¢º¬Í½Áª²ñ¤ÏµÈ²¬¡¢¾®ÎÓÐÒÀ¤¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢°æ¾åÊþºÈ¡Ê£±Ç¯¡Ë¡¢»³ËÜÍª¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬¸Ä¿Í43°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢£²°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡££²½µ´Ö¸å¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï£µ¶è¤ÎÀî¸¶Î°¿Í¡Ê£³Ç¯¡Ë¤È£¶¶è¤ÎÀÐ²¬¤¬¶è´Ö£µ°Ì¤È¹¥Áö¤·¤Æ½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢£¸°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥É¹»¤ËÊÖ¤êºé¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Á°²ó£²¶è¤òÌ³¤á¤¿¶ÌÌÜÎ¦¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢Æ±£¶¶è¤ÎÎÓÎ¶Àµ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤é·Ð¸³¼Ô¤ÎÁö¤ê¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Á°²ó18°Ì¤È¶ìÀï¤·¤¿»³Íü³Ø±¡Âç¤Ï¡¢È¢º¬Í½Áª²ñ¤ò£³°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡£Á°²ó£±¶è¤ÎÊ¿È¬½Å½¼´õ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ÈÆ±£µ¶è¤ÎµÝºïÀ¬·Ä¡Ê£´Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¼Ô¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿´¶¯¤¤¡££²¶è¤ÏÎ±³ØÀ¸¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ê¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡¦¥à¥È¥¥¥¯¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¥Ô¥¨¥´¡Ë¤¬Ì³¤á¤ëÍ½Äê¡£º£²ó¤Ï£³Ç¯À¸¤ò£¸Ì¾ÅÐÏ¿¤·¤Æ¡¢Á°²ó£¸¶è¤Ç£³°Ì¤Î°¤Éô¹ÉÌé¡¢Æ±£·¶è¤òÌ³¤á¤¿Âç¿ùÎ¼ÂçÏ¯¤Î£²Ç¯À¸¥³¥ó¥Ó¤âÀ®Ä¹¤·¤¿¡£Á°²ó¤Ï£³¶è¤¬¶è´Ö19°Ì¡¢£´¶è¤¬Æ±20°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Î¶è´Ö¤Ç¹¥Áö¤Ç¤¤ì¤Ð¥·¡¼¥É¸¢¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Á°²ó¡¢ºÇ²¼°Ì¤Î20°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÆüËÜÂç¤À¤¬¡¢Í½Áª²ñ¤Ï£´°Ì¤ÇÄÌ²á¡£Á´ÆüËÜ¤Ç¤Ï10°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÈ¢º¬¤Ï£±¶è¤Ç¶è´Ö18°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤ë¤È¡¢È¢º¬Í½Áª²ñ¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¥È¥Ã¥×¤Ëµ±¤¤¤¿¥·¥ã¥É¥é¥Ã¥¯¡¦¥¥Ã¥×¥±¥á¥¤¡Ê£³Ç¯¡Ë¤â£²¶è¤Ç¿¶¤ë¤ï¤º¶ìÀï¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£µ¨¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼Áª¼ê¾å°Ì10Ì¾¤ÎÊ¿¶Ñ¥¿¥¤¥à¤¬£µ°Ì¡Ê28Ê¬33ÉÃ29¡Ë¤È¡¢¡ÖÁí¹çÎÏ¤¬¶¯¤ß¡×¡Ê¿·²í¹°±ØÅÁ´ÆÆÄ¡Ë¤À¡£¥¥Ã¥×¥±¥á¥¤¡¢Á´ÆüËÜ¤Ç£±¶è¤È£²¶è¤òÌ³¤á¤¿£³Ç¯À¸¤Î"»³¸ý·»Äï¡Ê¾´ÂÀ¡¢ÁïÂÀ¡Ë"¡¢Í½Áª²ñ¥Á¡¼¥à£²°Ì¡Ê¸Ä¿Í42°Ì¡Ë¤ÎÃæß·À±²»¡Ê£´Ç¯¡Ë¤é¤ò¼´¤Ë¡¢ÌÜÉ¸¤Î¥·¡¼¥É¸¢Áè¤¤¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡È¢º¬Í½Áª²ñ¤Ç£µ°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÅì³¤Âç¤Ï¡¢Á°¡¹²ó¡Ê11°Ì¡Ë¤Î·Ð¸³¼Ô¤¬£¶¿Í»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Âç²ñ¤Î£±¶è¤Ç£µ°Ì¤À¤Ã¤¿Ê¼Æ£¥¸¥å¥À¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢£²¶è¤Î²Ö²¬¼÷ºÈ¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢£³¶è¤ÎÎëÌÚÅ·ÃÒ¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢£¸¶è¤ÎÆîºäÍ®ÂÁ¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢£¹¶è¤ÎÃÝ³ä¿¿¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤Î10¶è¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¥í¥Û¥Þ¥ó¡¦¥·¥å¥â¥ó¡Ê£´Ç¯¡Ë¤é¤¬¡¢£²Ç¯´Ö¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤É¤¦¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤éÁ´ÆüËÜ¤Î£²¶è¤Ç£¸¿ÍÈ´¤¤ò¸«¤»¤¿±ÊËÜæû¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢Æ±£´¶è¤òÌ³¤á¤¿ÃæÌî½ãÊ¿¡Ê£²Ç¯¡Ë¤ÎÁö¤ê¤âÃíÌÜ¤À¡£½øÈ×¤«¤é¹¥°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡ÚÍ½Áª²ñ£¶¡Á10°Ì¡Û
¡¡Á°²ó¡¢£±ÉÃº¹¤ÇËÜÀï½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿ÅìµþÇÀ¶ÈÂç¡£È¢º¬Í½Áª²ñ¤ÏÁ°ÅÄÏÂËà¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢·ªËÜ¹Ò´õ¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢¸¶ÅÄÍÎÊå¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢¿¼ËÙÍ¥¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢¾®Åç³ÙÅÍ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬41°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢£¶°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡£°æºä¸÷¤ÈÆâÅÄ²¹µ¬¤Î£±Ç¯À¸¥³¥ó¥Ó¤â¾åµéÀ¸¤ÈÂÐÅù¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡10000£í¤Ç27Ê¬21ÉÃ52¤ÎÆüËÜ¿Í³ØÀ¸ºÇ¹âµÏ¿¤ò»ý¤ÄÁ°ÅÄ¤Ï¡¢£²¶è¤Ç¤Î²÷Áö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°¡¹²ó¤Î£¹¶è¤Ç¶è´Ö£´°Ì¤È³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¿¼ËÙ¤â¹¥Áö¤Ë´üÂÔ¡£"»³"¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¤¬¡¢ÀäÂÐ¥¨¡¼¥¹¤Î²÷Áö¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥·¡¼¥É¸¢Áè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¿ÀÆàÀîÂç¤ÏÁ°²ó16°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ÐÁö¥á¥ó¥Ð¡¼10¿ÍÁ´°÷¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í½Áª²ñ¤Ï12kmÉÕ¶á¤Ç£²¿Í¤¬Å¾ÅÝ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢µÜËÜÍÛ³ð¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬¸Ä¿Í34°Ì¡¢¾åÅÄ¹ÒÂç¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬Æ±48°Ì¡¢¼ò°æ·òÀ®¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬58°Ì¤ÈÂ³¤¤¤Æ£·°ÌÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°²ó¤Ï£±¶è¤¬ºÇ²¼°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢£²¶è¤ÎµÜËÜ¤¬¶è´Ö17°Ì¤È¶ìÀï¤·¤¿¡£ÀäÂÐÅª¤Ê¥¨¡¼¥¹¤¬¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢£±¶è¤«¤é¹¥°ÌÃÖ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£Á°²ó£¶¶è¤Ç£¶°Ì¤Î¾åÅÄ¤¬ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÂçÅìÊ¸²½Âç¤ÏÈ¢º¬Í½Áª²ñ¤ò£¸°ÌÄÌ²á¡£Á´ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢£±¶è¤¬20°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¤Î¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤«13°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢È¢º¬Í½Áª²ñ23°Ì¤ÎÆþßÀµ±Âç¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢Æ±28°Ì¤ÎÃæß·¿¿Âç¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÁ°U20ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÅïÊý°ì³Ú¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢Á°²ó£±¶è¡Ê£¸°Ì¡Ë¤ÎÂçßÀí÷¿¿¡Ê£²Ç¯¡Ë¤ò¼´¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÁí¹çÎÏ¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡Á°²ó¤Ï£µ¶è¤¬19°Ì¡¢£¶¶è¤¬15°Ì¤ÈÂç¶ìÀï¤·¤¿¡£ºÆ¤Ó"»³¤ÎÂçÅì"¤¬¤½¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢"»³"¤Ç½ç°Ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥·¡¼¥É¸¢¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡Á°²ó12°Ì¤ÎÆüËÜÂÎ°éÂç¤Ï¡¢Í½Áª²ñ¤ÏÊ¿ÅçÎ¶ÅÍ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬¸Ä¿Í£¸°Ì¡¢ÅÄÅç½Ù²ð¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬Æ±16°Ì¤ËÆþ¤ë¤È¡¢»Ä¤ê¤ÎÁª¼ê¤Ï½¸ÃÄÁö¤ò¼Â»Ü¡£¸åÈ¾¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¡¢£¹°Ì¤Ç78²óÏ¢Â³½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Á´ÆüËÜ¡Ê11°Ì¡Ë¤Ï£±¶è¤Î²®Ìî·ËÊå¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö£µ°Ì¡¢£²¶è¤ÎÊ¿Åç¤¬Æ±£·°Ì¡¢£³¶è¤ÎÅÄÅç¤¬Æ±£µ°Ì¡¢£·¶è¤Î»³ºê¾ç¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬Æ±£·°Ì¤È¿ï½ê¤Ç¹¥Áö¤ò¸«¤»¤¿¡£È¢º¬¤Ï¡¢Á°²ó£±¶è¤Ç£³°Ì¤ÎÊ¿Åç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢£²¶è¤Î»³ºê¡¢£´¶è¤ÎÅÄÅç¡¢£µ¶è¤Î±º¾åÏÂ¼ù¡Ê£´Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦±ýÏ©·Ð¸³¼Ô¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¡££²¶è¤ò¤¦¤Þ¤¯¾è¤êÀÚ¤ì¤Ð¡¢£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏÍ½Áª²ñ¤ò¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤·¤Æ¡¢Á´ÆüËÜ¤Ç£·°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿Î©¶µÂç¡£º£µ¨¤Ï¥¨¡¼¥¹ÇÏ¾ì¸¿Í¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ò¸Î¾ã¤Ç·ç¤¡¢Í½Áª²ñ¤ÏºÇ²¼°ÌÄÌ²á¤È¤Ê¤ë10°Ì¡¢Á´ÆüËÜ¤Ï14°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢£±¡¢£²Ç¯»þ¤Ë"²Ö¤Î£²¶è"¤òÃ´¤Ã¤¿Ô¢°Â¹¿Í¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢Í½Áª²ñ¤Ç¸Ä¿Í20°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¸¶ÅÄñ¥Âç¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢Á´ÆüËÜ£¶¶è¤Ç£¸°Ì¤Î±Ê°æ½Ù¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ò¼´¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢Á°²ó¤Î£²¶è¤Ç£·¿ÍÈ´¤¤ò±é¤¸¤¿¥¨¡¼¥¹¤ÎÇÏ¾ì¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢13°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿Á°²ó°Ê¾å¤ËÌÌÇò¤¤Àï¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð64Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£
¡Ú´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¡Û
¡¡´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¤Ï¡¢º£²ó¤«¤éÁª¹ÍÊýË¡¤¬ÊÑ¹¹¡£Í½Áª²ñ11°Ì¤«¤é20°Ì¤ÎÂç³Ø¤Ë£±Ì¾¤º¤Ä¸¢Íø¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ¡¢Æ±21°Ì°Ê²¼¤Î½êÂ°Áª¼ê¤Î¤¦¤Á¸Ä¿Í½ç°Ì¾å°Ì£¶Ì¾¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢5000£í¡Ê13 Ê¬ 35 ÉÃ 33¡Ë¤È10000£í¡Ê 28 Ê¬ 10 ÉÃ 01¡Ë¤Ç¹¥¥¿¥¤¥à¤ò»ý¤ÄÂçÅç»ËÌé¡ÊË¡À¯Âç£´Ç¯¡Ë¡¢Í½Áª²ñ¸Ä¿Í12°Ì¤Î½©µÈÂó¿¿¡ÊÅìµþÂç£´Ç¯¡Ë¡¢Æ±15°Ì¤Î¸Å¶¶´õ²§¡Ê½Ù²ÏÂæÂç£³Ç¯¡Ë¡¢Æ±19°Ì¤ÎÀîÀ¥ñ¥¡ÊÃÞÇÈÂç£³Ç¯¡Ë¡¢Æ±36°Ì¤ÎÀ÷Ã«Íºµ±¡ÊÆüËÜÌô²ÊÂç£´Ç¯¡Ë¤é¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡10000£í¾å°Ì10Ì¾¤ÎÊ¿¶Ñ¥¿¥¤¥à¡Ê28Ê¬36ÉÃ34¡Ë¤Ï£¸°ÌÁêÅö¡£¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ëË¡À¯Âç¤ÎÄÚÅÄÃÒÉ×´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¾å¤Î½ç°ÌÁêÅö¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ËÜÀï¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤â¹þ¤á¤¿ÎÏÁö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£