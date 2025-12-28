箱根駅伝2026全チーム紹介

シード校 後編

2026年１月２、３日に開催される箱根駅伝の全チーム紹介、シード校の後編では、前回大会で６位から10位に入ったチームの戦力を見ていこう。





５区での快走が期待される城西大の斎藤将也 photo by Sankei Visual



【前回６位：城西大】

城西大は前回、ヴィクター・キムタイ（４年）が２区で10位と振るわなかったが、"山"が強かった。５区の斎藤将也（４年）と６区の小林竜輝（２年）がともに区間３位で順位を押し上げると、９区の桜井優我（４年）が区間賞、10区の中島巨翔（３年）が区間７位と好走して６位に入った。

出雲駅伝は１区の柴田侑（３年）が７位でスタートし、キムタイが３区で３年連続の区間賞を獲得するなどしてチームは６位。全日本大学駅伝は９位に終わったが、最終８区を担った斎藤が３人抜きを見せた。前回の箱根を走ったメンバーで卒業したのは３人のみ。キムタイと斎藤の区間で加速し、上位進出を目指す。特に斎藤は、前回は１週間前に発熱があったことを考えると、万全な状態で臨めれば"山の神"クラスの大活躍を見せるかもしれない。

【前回７位：創価大】

創価大は前回、６年連続のシード権を獲得。今季は小池莉希（３年）が日本選手権5000ｍで決勝に進出するなど、シーズン前半から活躍した。出雲では、榎木和貴監督が「最強の６人」と呼ぶ選手全員が区間５位以内で走り、過去最高の３位。全日本は７位に入った。両駅伝でスティーブン・ムチーニ（３年）は精彩を欠いたが、小池がスピード区間で活躍。野沢悠真や石丸惇那（ともに４年）、織橋巧（３年）も確実にタスキをつないだ。

さらに、山口翔輝（２年）が世田谷ハーフを１時間１分46秒の大会新で制するなど、大きく成長した。今回の箱根は、２区に経験者のムチーニが入ることが有力で、故障上がりで前回は10区（13位）を担った小池はスピード区間、同５区（10位）の山口は平地にまわる可能性もある。充実戦力で「３位以上」を目指す。

【前回８位：東京国際大】

東京国際大は前回、２区のリチャード・エティーリが（３年）が１時間５分31秒の区間新記録を樹立。14位から２位に急上昇して往路を11位で折り返すと、復路は５位と健闘。大混戦となったシード権争いを勝ち切って８位でフィニッシュした。

前回のメンバー６人が卒業したが、出雲（11位）は５区終了時で７位につけていた。エティーリの爆走を生かして、前回６区で10位の中山拓真（４年）、同９区で３位の菅野裕二郎（４年）、同10区で６位の大村良紀（４年）らで堅実につなぎ、連続シードを狙う。

【前回９位：東洋大】

東洋大は前回、２区で19位に沈むといった窮地を乗り越え、20年連続シードを確保。今季は、全日本大学駅伝関東学連推薦校選考会で敗退。３年生以下で臨んだ出雲も９位と苦しんだが、調子を上げてきた。

スピードが魅力の松井海斗、前回３区の迎暖人、同５区の宮崎優、６区を希望している内堀勇ら２年生が成長。そして経験豊富な４年生（緒方澪那斗、西村真周、網本佳悟、岸本遼太郎）が最後の箱根駅伝に燃えている。１秒をけずりだす継走でシード権獲得、さらに上位を目指す。

【前回10位：帝京大】

帝京大はシード権獲得はもちろん、"５強"崩しも狙えるかもしれない。前回５区で区間17位に沈んだ楠岡由浩（３年）がエースに成長。全日本の２区で区間賞を獲得し、10000ｍのタイムも帝京大初となる27分台に突入した。

チームは全日本大学駅伝で早稲田大と35秒差の６位。２〜７区は２位から５位の間でタスキをつないでおり、箱根でも上位進出の期待が高まっている。"花の２区"は楠岡の起用が有力で、前回１区で５位の島田晃希（４年）、２年連続で３区を務めている主将・柴戸遼太（４年）も往路候補。そして６区には、前回４位の廣田陸（２年）が控えている。選手層の厚いチームなだけに、自信がある復路（前回４位）で、ひとつでも順位を押し上げたい。

