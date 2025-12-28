現役続行を決断したフィギュアスケート女子の渡辺倫果（三和建装・法大）に対し、ファンから歓喜の声が上がっている。

２１日に閉幕した全日本選手権（東京）はショートプログラム、フリーで計３本のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を着氷させるも総合７位。ミラノ・コルティナ五輪代表の座を逃し、今後について「実を言うと今季いっぱいで引退を考えてはいたけど、まだまだやれということなのかもしれない。来季やるのであれば、あと４年はやりたいという思いはある。五輪に向けて自分の夢、信念を貫き通していければいいのかなとかはちょっと今考えている」と語っていた。

２８日には自身のインスタグラムを更新。「このたび、競技を継続し、今後４年間フィギュアスケートに取り組んでいく決断をいたしました。これまで多くの方々に支えられ、競技に向き合うことができていることに、改めて深く感謝しております。競技者としてさらに強く成長し、一つひとつの演技がみなさまの心に残るものとなるよう、全力で取り組んでまいります」などとつづり、現役続行の意向を明らかにした。

この投稿には多くのファンが反応。「倫果ちゃんかっこいい！！！倫果ちゃん男前！！すごい！大好き！４年後目指そ！絶対行こう！」「カッコ良すぎです。ぜひ応援させてください！！」「競技を続けることを選んでくれて、ファンとして心からうれしいです。これからも倫果ちゃんの戦いを応援し続けます」「うれしい！無理せず、ケガせず『倫果ワールド』でスケート楽しんでね！ずっと応援しています」などとエールが相次いでいる。