巨人からポスティングシステムでＭＬＢ移籍を目指す岡本和真内野手（２９）の新天地にエンゼルスが急浮上してきた。

岡本の交渉期限は米東部時間の来年１月４日午後５時（同５日午前７時）まで。米メディア「ファンサイデッド」は「締め切りがすぐ後に来ることを考えると、新年前に目的地が決まるだろう」と近日中にも移籍先が発表されると予想。さらに「エンゼルスに必要なものが二つあるとすれば、それはコンタクトヒッティングと立派なサードベースマンだ。岡本はその両方を満たしている。エンゼルスは過去に日本のフィリーエージェントで成功を収めている（あの大谷翔平はかなり良かった）。岡本は無理をする必要がない。ロサンゼルスは彼と強く結びついており、契約するのが賢明だ」とエンゼルスを本命とした。

また、「ザ・スポーティング・ニュース」も「エンゼルスはアンソニー・レンドンの後任として６４００万ドルのＮＰＢスーパースターと契約すると予想されている」と報道。岡本は市場価値が４年総額６４００万ドル（約１００億円）とされており「エンゼルスにとってそれほど高額な契約にはならない。エンゼルスは大きな契約を出すことに消極的だが、これはエンゼルスの予算内だ」とも指摘した。

岡本の移籍先はエンゼルス、パイレーツ、レッドソックス、ブルージェイズ、カブス、ダイヤモンドバックスの６球団が挙がっており、中でもパイレーツを押す声が強いが、ここに来てエンゼルスが猛追している模様だ。