【紅白リハ1日目】Mrs. GREEN APPLE大森元貴、今年はオリジナルはんてん着用「気合を入れて」本番衣装も匂わせ
【モデルプレス＝2025/12/28】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが28日、東京・渋谷のNHKホールにて「第76回NHK紅白歌合戦」の音合わせ・取材会を行い、報道陣の取材に応じた。
【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧
『GOOD DAY』で白組のトリを務めるMrs. GREEN APPLE。大森元貴は「紅白は大晦日のお祭りですから、非常に我々も楽しみですし、心を込めて歌いたい、届けたいと思っております。よろしくお願いします」と意気込んだ。デビュー10周年のメモリアルイヤーにトリを務めることについては「光栄ですよね。トリを務めさせていただくというのは、ちょっと大きすぎますけども本当に楽しみです」と笑顔を浮かべた。
また毎回注目される衣装については「2人は知ってるよね？」と大森が確認するも、藤澤涼架と若井滉斗は「ん〜」と絶妙な反応で和ませた。大森は「上品なというか、僕はすごく大好きな装いなので早く着たいなという感じですね。おしゃれしたいなと思っています」と匂わせた。
さらにリハーサルでは緑の半纏（はんてん）を着用していた大森。2024年は祖父から引き継ぎ自宅でよく着ているという半纏を着用していたが「今年はミセスではんてんを作りまして公式というかちゃんと作ってもらっちゃったね」と後ろを向き、若井が「ロゴも入っていて」とアピール。「それを今日ちょっと気合を入れて着てきました」と嬉しそうに話していた。
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
◆大森元貴、緑のはんてん着用で「気合を入れて」
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
