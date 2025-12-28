¡ÖM-1¡×²¦¼Ô¡¦¤¿¤¯¤í¤¦ÀÖÌÚÍµ¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤«¤éÉüµ¢ ÁêÊý¤Î¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤¬Êó¹ð¡Ö¤´¿´ÇÛ¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/28¡ÛABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Ç21ÂåÌÜ²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤¿¤¯¤í¤¦¤Î¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£ÁêÊý¤ÎÀÖÌÚÍµ¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖM-1¡×²¦¼Ô¤ÎÂåÌòÌ³¤á¤¿·Ý¿Í
¤¤à¤é¤Ï¡Ö¤´¿´ÇÛ¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤¬º£Æü¤«¤é2¿Í¤Ç¤ª»Å»ö¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÖÌÚ¤¬Éüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÂå±é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿·Ý¿Í¤µ¤ó¤âÂÐ±þ¤·¤ÆÄº¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿ ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿´Í¥¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿ ³§¤µ¤ó²¹¤«¤¯¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤À¤³¦¤Ç¤¹¡ª¡ª¤Þ¤¿º£Æü¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ø¤Î´¶¼Õ¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÖÌÚ¤Ï27Æü¡¢½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÄ¶¤è¤·¤â¤È¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥ÖÇ¯ËöSP¡×¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê·çÀÊ¡£Âå±é¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¹õÂÓ¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¤¿¤¯¤í¤¦¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Ë¤Æ²áµîºÇÂ¿¤Î1Ëü1521ÁÈ¤ÎÃæ¤«¤é21ÂåÌÜ²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á11»þ45Ê¬¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¤¿¤¯¤í¤¦ÀÖÌÚ¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤«¤éÉüµ¢
¢¡¤¿¤¯¤í¤¦¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×²¦¼Ô¤Ë
