¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ÈÏ¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×......Ãæ3¥¯¥ë¥É¿Í¾¯Ç¯¤ò½±¤Ã¤¿ÆÍÁ³¤Î¶¯À©Á÷´Ô
ÆÍÁ³¡¢Éã¿Æ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿
2025Ç¯¤Î²ÆµÙ¤ß¡£ÃÏ¸µ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥ë¥É¿Í¤ÎÃæ3ÃË»Ò¡¢¥Ç¥£¥ä¥ë¡Ê15¡Ë¤ÏËèÆü¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÎý½¬¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ¢Âð¤¹¤ë¤È¹â¹»¼õ¸³¤ÎÊÙ¶¯¤Î¤¿¤á´ù¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¤À¤¬¡¢¥Ç¥£¥ä¥ë¤Î½¼¼Â¤·¤¿ËèÆü¤Ï¤¢¤ÎÆü¤ò¶¤Ë°ìÊÑ¤·¤¿¡£
8·î19Æü¤Î²ÐÍËÆü¤Î¸á¸å¡¢Êì¿Æ¤Î¥í¥¸¥ó¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ÈÏ¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¡£²¿¤«¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÁáÄ«¡¢Éã¿Æ¤Î¥¹¥ê¥Þ¥ó¤Ï²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£Åìµþ¡¦ÉÊÀî¤ÎÅìµþÆþ´É¤ËÅÅ¼Ö¤Ç¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ç¥£¥ä¥ë¤Î°ì²È¤Ï¥È¥ë¥³À¯ÉÜ¤ÎÇ÷³²¤òÆ¨¤ì¤è¤¦¤È¡¢2013Ç¯¤ËÍèÆü¤·¤¿¡£¥Ç¥£¥ä¥ë¤¬2ºÐ¡¢Ëå¤¬1ºÐ¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£Êì¿Æ¤È¥Ç¥£¥ä¥ë¤é»Ò¤É¤â¤Î3¿Í¤ÏÆñÌ±¿½ÀÁ¤Î¤¿¤á¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢2²óÌÜ¤ÎÍèÆü¤À¤Ã¤¿Éã¿Æ¤ÏÆþ¹ñ»þ¤«¤éºßÎ±»ñ³Ê¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤º¡¢ÈóÀµµ¬ÂÚºß¤È¤Ê¤ê¡¢°ì»þÅª¤Ë¼ýÍÆ¤òÌÈ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö²¾ÊüÌÈ¡×¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¡£²¾ÊüÌÈ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²¾ÊüÌÈ¤Î±äÄ¹¿½ÀÁ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Äê´üÅª¤ËÆþ´É¤Ë½ÐÆ¬¤·¤Æ¡¢¼êÂ³¤¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£8·î19Æü¤Ï¤½¤Î¼êÂ³¤¤Î¤¿¤á¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¼êÂ³¤¤¬Ìµ»ö½ª¤ï¤ë¤È¡¢Éã¿Æ¤ÏÊì¿Æ¤Ë¤¹¤°¤ËÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£¥í¥¸¥ó¤¬ÅÅÏÃ¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÅÅ¸»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¼«Æ°²»À¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥í¥¸¥ó¤È¥Ç¥£¥ä¥ë¤Ï¤¹¤°¤ËÆþ´É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÉ×¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡£¥í¥¸¥ó¤¬Æþ´É¿¦°÷¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¿¦°÷¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥ê¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ï¼ýÍÆ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿Êì¤È»Ò¤¬¡¢¿¦°÷¤ËÌÌ²ñ¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤â¡Öº£Æü¤Ï²ñ¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¡£¤½¤·¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÀÆü¡¢°ìÈÖ¤ËËÜ¿Í¤«¤é´ÆÍýÁ¼ÃÖ¤Î¿½ÀÁ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µö²Ä¤µ¤ì¤ì¤Ð²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¡×
2023Ç¯¤ÎÆþ´ÉÆñÌ±Ë¡²þÀµ¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡¢²¾ÊüÌÈ¤Ë»÷¤¿¡Ö´ÆÍýÁ¼ÃÖ¡×¤Ç²òÊü¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£Êì»Ò¤Ï¡¢µÞ¤¤¤Ç´ÆÍýÁ¼ÃÖ¤Î¿½ÀÁ½ñÎà¤ÎºîÀ®½àÈ÷¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆü¡¢¥Ç¥£¥ä¥ë¤Ï°ì²È¤¬ÂåÍý¿Í¤È¤·¤Æ°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤ëÊÛ¸î»Î¤Ë¡¢²¿²ó¤âÏ¢Íí¤·¤¿¤¬¡¢Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡£»öÌ³½ê¤ËÊ¹¤¯¤È¡ÖÊÛ¸î»Î¤Ï²ÆµÙ¤ß¡×¡£Á´Éô¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉ×¤Ï¤â¤¦¤³¤³¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
Íâ20Æü¡¢¿½ÀÁ½ñÎà¤ò·È¤¨¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÅìµþÆþ´É¤òË¬¤Í¡¢Éã¤Ë²ñ¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÍê¤à¤È¡¢¿¦°÷¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉ×¤Ï¤â¤¦¤³¤³¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¶Ã¤¤¤¿Êì»Ò¤¬¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¿¦°÷¤Ï¡Ö¥È¥ë¥³¤Ë¶¯À©Á÷´Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡ª¡×¡£¥í¥¸¥ó¤Ï¶«¤ó¤À¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£²¿¤Æ¤³¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡£¥È¥ë¥³¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ò¤´¤Á¤ã¤Þ¤¼¤Ë¤·¤Æµã¤¤Ê¤¬¤éÆþ´É¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£¶½Ê³¤·¤¿¥í¥¸¥ó¤ÏÓÒÅÇ¡Ð¤ª¤¦¡¦¤È¡Ñ¤·¡¢µ¤Àä¤·¡¢¾²¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£¼ó¤Î¤È¤³¤í¤ËÀÖ¤¤¤Ö¤Ä¤Ö¤Ä¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ÂçÊÑ¤À¡£Áá¤¯µßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£¥Ç¥£¥ä¥ë¤Ï½õ¤±¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢Æþ´É¿¦°÷¤ÏÆ°¤³¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£
¥í¥¸¥ó¤Î°Õ¼±¤Ï5Ê¬¤Û¤É¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹³µÄ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿¦°÷¤¬¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¡£µ¢¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤Î»Ò¤É¤â¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤è¡×
¥Ç¥£¥ä¥ë¤Þ¤Ç¤â¼ýÍÆ¤·¶¯À©Á÷´Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¥í¥¸¥ó¤Ï¤¢¤¤é¤á¤¿¡£¿¦°÷¤ÏÃ¦ÎÏ¤·¤¿2¿Í¤òÄÉ¤¤Ê§¤¦¤è¤¦¤Ë»ÜÀß¤Î³°¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¡£
²È¤Ë¤Ï¡¢¿ÆÀÌ¤äÃÎ¿Í¤é¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÊÛ¸î»Î¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÏ¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤ì¤â¤è¤¤°Æ¤ò²¿¤â»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥£¥ä¥ë¤¬¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿¸áÁ°0»þ¤´¤í¡¢¥Ç¥£¥ä¥ë¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ËÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¤ì¤À¤è¡Ä¡Ä¡×¼å¡¹¤·¤¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£Éã¿Æ¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥ë¥³¤Î¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Î¶õ¹Á¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
Éã¿Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢19Æü¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢20Æü¤Î¸áÁ°3»þ¤Ëµ¯¤³¤µ¤ì¤¿¡£¥È¥ë¥³¤ËÁ÷´Ô¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£Éã¿Æ¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤âºÊ¤â¤¤¤ë¤ó¤À¡£µ¢¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¿¦°÷Ìó10¿Í¤¬»ÍÊýÈ¬Êý¤«¤é¥¹¥ê¥Þ¥ó¤ò²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¡¢ÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÅµ¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê±Ô¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ê¾û¤â¤«¤±¤é¤ì¡¢Èô¹Ôµ¡¤ËÌµÍý¤ä¤ê¾è¤»¤é¤ì¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÉã¿Æ¤ÏÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤ÊÉã¤¬¡¢¤¢¤ó¤Ê¼å¡¹¤·¤¤À¼¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤è¤Ã¤Ý¤É¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ç¥£¥ä¥ë¤Ï¸À¤¦¡£
¥¹¥ê¥Þ¥ó¤òÎ¾Êý¤«¤éÆþ´É¤Î¿¦°÷¤¬¶´¤ó¤Ç¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Þ¤ÇÁ÷´Ô¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥ë¥³¤ÎÀ¯ÉÜÅö¶É¤Ë¥¹¥ê¥Þ¥ó¤ò°ú¤ÅÏ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥ê¥Þ¥ó¤Ï¶õ¹Á¤Ç²òÊü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î²¾ÊüÌÈ¤Î±äÄ¹¼êÂ³¤¤À¤È»×¤Ã¤ÆÆþ´É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç1Ëü±ß¤°¤é¤¤¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ç¥£¥ä¥ë¤Ï¤¹¤°¤ËÊì¿Æ¤Î¥í¥¸¥ó¤ËÃÎ¤é¤»¡¢¥í¥¸¥ó¤Ï¥È¥ë¥³¤Î¼«Ê¬¤ÎÎ¾¿Æ¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¡¢¥¹¥ê¥Þ¥ó¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥¹¥ê¥Þ¥ó¤Ï13»þ´Ö¤«¤±¤Æ¡¢¥È¥ë¥³ÆîÅìÉô¤Î¸Î¶¿¤ÎÂ¼¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
¿ÍÀ¸¤¬180ÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤¿
Éã¿Æ¤¬¥È¥ë¥³¤Ëµ¢¤µ¤ì¡¢²ÈÂ²¤ÏÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤¿¡£
¥Ç¥£¥ä¥ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤é¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò»ÖË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ì´¤Ï³Î¼Â¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ë¹â¹»¤«¤é¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¿äÁ¦Æþ³Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¹â¹»¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¼Âà¤·¡¢¸©Î©¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¶¯¹ë¹»¤ò¼õ¸³¤·¤ÆÆþ¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤Î¤½¤Î³Ø¹»¤Ï¼õ¸³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¹â¤¤¤¿¤á¡¢³Ø½¬½Î¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤ÆÌÔÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ëå¤Î¥Ù¥ë¥Õ¥£¥ó¤â¡¢ÀÇÍý»Î¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÍÄ¾¯¤Î¤³¤í¤«¤éÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤·¡¢¥È¥ë¥³¸ì¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÏÃ¤»¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£¡ÖÆüËÜ¤ò¼«Ê¬¤Î¹ñ¤È»×¤¤¡¢¾Íè¤âÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ê¥Ç¥£¥ä¥ë¡Ë
¤À¤¬¡¢°ì²È¤ÎÂç¹õÃì¤À¤Ã¤¿Éã¿Æ¤¬µ¢¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÂ²¤¬¤Ð¤é¤Ð¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÆüËÜ¤ÇÀ¸³è¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢µÞÂ®¤Ë°Å±À¤¬¿â¤ì¤³¤á¤¿¡£¥È¥ë¥³¤Ç¤Ï¸ÀÍÕ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢ÊÙ¶¯¤ÎÃæ¿È¤â°ã¤¦¤Î¤Ç°ì¤«¤é¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤òÇ÷¤é¤ì¡¢Âç¤¤Ê¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥×¤òÉé¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î»þ¤Ë¤ÏÊì¿Æ¤Ï¡Ö·Ð±Ä¡¦´ÉÍý¡×¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢·úÊª¤Î²òÂÎ¤Î²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á3¿Í¤Ï¤½¤Î²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆñÌ±¿½ÀÁ¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÆñÌ±ÉÔÇ§Äê¤¬³ÎÄê¤·¤¿»þ¤Ë»ñ³Ê¤¬ÇíÃ¥¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¡Ö·Ð±Ä¡¦´ÉÍý¡×¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤â¡¢8·î¤Î´ü¸Â¤¬¤¹¤®¤Æ¤â¹¹¿·¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥È¥ë¥³¤Ëµ¢¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Í¡×¡£Êì»Ò¤Ï9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤½¤¦·èÃÇ¤·¤¿¡£Ãæ3¤Î¥Ç¥£¥ä¥ë¤¬ÍâÇ¯Ãæ³Ø¤òÂ´¶È¼¡Âè¡¢¼«¼çÅª¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥È¥ë¥³¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¿ÆÍ§¤Î¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤Ë¸À¤¦¤È¡¢Èà¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Ç¥£¥ä¥ë¤¬µ¢¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏËèÆüÍ·¤Ü¤¦¤¼¡£ÌóÂ«¤À¤è¡×
¥Ç¥£¥ä¥ë¤Ïµ¢¹ñ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢½Î¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò¤ä¤á¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤â¤¢¤¤é¤á¤¿¡£¥¯¥ë¥É¿Í¤Ï¥È¥ë¥³¤Ç¤Ïº¹ÊÌÅª¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ëÆ»¤Ïº¤Æñ¤Ê¤Î¤À¡£¥Ç¥£¥ä¥ë¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ü¤¯¤ÎÌ´¤ÏÊø¤ì¤¿¡£¿ÍÀ¸¤¬180ÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
°ì²È¤Ï¤»¤á¤Æ¥Ç¥£¥ä¥ë¤¬Ãæ³Ø¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤ÈÈ¾Ç¯¤ÏÆüËÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢Æþ´É¤Ï¤½¤ì¤¹¤éµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£9·î¤ËÆþ¤ë¤ÈÅìµþÆþ´É¤Ï¡Ö2¥õ·î°ÊÆâ¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çµ¢¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¶¯À©Á÷´Ô¤¹¤ë¡×¤È¹ð¤²¤¿¡£¶¯À©Á÷´Ô¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5Ç¯¤ÏÆüËÜ¤ËÆþ¹ñ¤Ç¤¤Ê¤¤¥ë¡¼¥ë¤À¡£°ì²È¤Ï11·î½é¤á¤Ë¥È¥ë¥³¤Ëµ¢¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡£
¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á
¥Ç¥£¥ä¥ë¤¬µÞ¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡£¥Ç¥£¥ä¥ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤¦¤Þ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È»×¤¤¤ÎÍ¥¤·¤¤À³Ê¤È¡¢ÊÑ´é¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¡¢°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¿Íµ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£µ¢¹ñ2ÆüÁ°¤Î11·î2Æü¤Ë¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾Æ¤Æù¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¡¢3Æü¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ï2¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥Ç¥£¥ä¥ë¤òÁ÷¤ëºÇ¸å¤Î¡Ö¤ªÊÌ¤ì»î¹ç¡×¤ò¤·¤¿¡£
µ¢¹ñÆü¤Î11·î4Æü¤Î±©ÅÄ¶õ¹Á¡£¸á¸å10»þÈ¯¤È¤¤¤¦ÃÙ¤¤ÊØ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃç´Ö¤Î5¿Í¤¬Àî¸ý¤«¤é¸«Á÷¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ãæ1¤«¤é2Ç¯È¾¡¢ËèÆüÎý½¬¤Ç°ì½ï¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿Ãç´Ö¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤¬4¿Í¤È¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¤Î1¿Í¤À¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¥Ç¥£¥ä¥ë¤¿¤Á¤¬ÊÝ°Â¸¡ºº¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¤Þ¤Ç¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ÏÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¼ê¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥¤¡¢¥Ç¥£¥ä¥ë¡×
¡Ö´èÄ¥¤ì¤è¡¢¥È¥ë¥³¤Ç¡×
¥Ç¥£¥ä¥ë¤ÏºÇ¸å¤ËÂç¤¤¯¼ê¤ò¿¶¤ë¤È¡¢¥²¡¼¥È¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¾Ã¤¨¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ê¤é¤Û¤ó¤È¤ËJ¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤Ç¤¤¿¤«¤â¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥£¥ä¥ë¤¬¤Ê¤¼ÅÓÃæ¤Çµ¢¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æþ´É¤«²¿¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢À©ÅÙ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£°ì¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¾¯Ç¯¤¬²ù¤·¤½¤¦¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
