°æÀî°Õ¹â»á¡¢ºÇ¶á¤Î¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤Ï¡ÈÄË¤¤¡É¤È¶ì¸À¡Ö¼è¤ê´¬¤¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬Äã²á¤®¤Þ¤¹¡×
¡¡¡È¥Ð¥«¥é¤Ç106²¯±ßÍÐ¤«¤·¤¿ÃË¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÂç²¦À½»æ¡×¤Î¸µ²ñÄ¹¤Ç¼Â¶È²È¡¦°æÀî°Õ¹â»á¡Ê61¡Ë¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê53¡Ë¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡ËÙ¹¾»á¤Ï23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Û¥ó¥ÍµÊÃã¡¡±ÊÅÄÄ®¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊüÁ÷¸å¤ËX¤Ç¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¸«¤»¾ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¥¬¥Á±¦Íã¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡£¤¦¤ó¤¦¤ó¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¸µÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¡¦ºÙÀî¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»á¤¬¡ÖËÙ¹¾¤µ¤ó¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥À¥µ¤¹¤®¤ë¤¼¡¡¹Â¸ý¼þ¤ê¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢ËÙ¹¾»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎºÙÀîË¿¤Ã¤Æ²¿¼Ô¤Ê¤ó¡©¥¦¥¶¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£¥·¥á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤È¼Â¶È²È¡¦¹Â¸ýÍ¦»ù»á¤Ë¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¼õ¤±¡¢°æÀî»á¤Ï¡Ö¥¿¥«¥Ý¥ó¡ÊËÙ¹¾»á¡Ë¤Û¤ó¤ÈºÇ¶áÄË¤¤¤Ç¤¹¡¡SNS¤Þ¤ï¤ê¤Ç¤â¥ê¥¢¥ë¤Ç¤â¡¡¼è¤ê´¬¤¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬Äã²á¤®¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¡Ø¤½¤Î¿Í´Ö¤Î ¥ì¥Ù¥ë¤òÃÎ¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð ¤½¤Î¿Í´Ö¤ÎÍ§¿Í¤ò¸«¤í¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£