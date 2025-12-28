¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û¥ß¥»¥¹Âç¿¹¸µµ®¡ÈºòÇ¯Ä¶¤¨¡É½¼¼Â¤Î2025Ç¯¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤·Ê¿§¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢Mrs.¡¡GREEN¡¡APPLE¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Î¡È¥Õ¥§¡¼¥º2¡É¤ò½ªÎ»¡£¤½¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ë¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤á¤Æ¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÎÊüÁ÷100Ç¯¥á¥É¥ì¡¼¤â¡¢¥È¥Ã¥×¤Ï¥ß¥»¥¹¤Ë¤è¤ë¡ÖÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡£¥ß¥»¥¹¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥ß¥»¥¹¤Ë½ª¤ï¤ë¹ÈÇò¤Ë¤Ê¤ë¡£¹ÈÁÈ¥È¥ê¤Ï7Ç¯Ï¢Â³¤ÎMISIA¤Ç¡¢¡ÖEverything¡×¡Ö¥¢¥¤¥Î¥«¥¿¥Á¡×¤ò²Î¤¦¡£
¡¡Âç¥È¥ê¤ÎÂçÌò¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡Ê29¡Ë¤Ï¡Ö¸÷±É¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Âç¤¤¹¤®¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Û¥ó¥È³Ú¤·¤ß¡£³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¼«¿ÈºÇÂ¿¤Î55Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ¹ñÆâ¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡ÊÄê³ÛÄ°¤ÊüÂê¡Ë¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤¬100²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ò¤±¤ó°ú¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯°Ê¾å¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡ÖµîÇ¯¤âËÜÅö¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¡¢¤¢¤ì°Ê¾å¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¡£³Ú¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¿ô¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¤¬100²¯²óÄ¶¤¨¤¿¤ê¡¢5Âç¥É¡¼¥à¤ò²ó¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¡×¤ÈÂç¿¹¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤·Ê¿§¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¡£ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤±¤É½¼¼Â¤¹¤ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£