¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤! ¡×¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¥Í¥È¡¼¥Á¥«à¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤á´°àú¥³¥¹ÈäÏª¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·¤«¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ß¤¿¤¤!¸«¹û¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¥Í¥È¡¼¥Á¥«(°¦¾Î¥¢¥Ë¥ã)¤Î¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¸«¤Þ¤¬¤¦¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÅß¥³¥ß¤Ç¤ÏÂè3Â¼¿Í¥ê¥ó¥·¥¢¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Ç»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£12·î31Æü¤Ï¤¼¤Ò¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤ËÍè¤Æ¡¢µ¤·Ú¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È107¡×(12·î31Æü³«ºÅÊ¬)¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¥¨¥ë¥ÕÂ¼¤ÎÂè3Â¼¿Í¥ê¥ó¥·¥¢¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤1Ëç¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤! ¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤µ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡×¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ß¤¿¤¤!¸«¹û¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·¤«¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£