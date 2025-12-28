Àº¿À²ÊÉÂ±¡¤Ç¤Î¾ã³²¼ÔµÔÂÔ¡¡ºòÇ¯ÅÙ£±£µ·ï¡¡·²ÇÏ¸©¤¬½é¸øÉ½¡¡
·²ÇÏ¸©Æâ¤ÎÀº¿À²ÊÉÂ±¡¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿¦°÷¤Ë¤è¤ë¾ã³²¼Ô¤Ø¤ÎµÔÂÔ¤Î¾õ¶·¤¬¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¸øÉ½¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯ÅÙ¡¢£±£µ·ïÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬·²ÇÏ¸©¤Î¤Þ¤È¤á¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯£´·î¤ÎË¡²þÀµ¤Ç¡¢Àº¿À²ÊÉÂ±¡¤Î¿¦°÷¤Ë¤è¤ë¾ã³²¼Ô¤Ø¤ÎµÔÂÔ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÌÊó¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸©¤Ï½é¤á¤Æ¸©Æâ¤Î¾õ¶·¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºòÇ¯ÅÙ¡¢Àº¿À²ÊÉÂ±¡¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤¿µÔÂÔ¤Ï£±£µ·ï¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¿¦¼ï¤Ï´Ç¸î»Õ¤¬£¶¿Í¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤ËºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸©Æâ¤Î¾ã³²¼ÔÊ¡»ã»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢¿¦°÷¤Ë¤è¤ë¾ã³²¼Ô¤Ø¤ÎµÔÂÔ¤¬£±£¶·ïÇ§¤á¤é¤ì¡¢Åý·×¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç²áµî£²ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÔÂÔ¤Î¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Ë½¸À¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¿´ÍýÅªµÔÂÔ¤¬£¹·ï¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤ÇË½¹Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÈÂÎÅªµÔÂÔ¤¬£··ï¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÁêÃÌ¤äÄÌÊó¡¢ÆÏ¤±½Ð¤Î·ï¿ô¤Ï£¹£³·ï¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â²áµî£²ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ç¤Ï¡¢»ÜÀß¤äÉÂ±¡¤Î¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¸¦½¤¤äÁêÃÌÁë¸ý¤Î¼þÃÎ¤ò¿Ê¤á¡¢»ÔÄ®Â¼¤ä´Ø·¸µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾ã³²¼Ô¤Ø¤ÎµÔÂÔËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
