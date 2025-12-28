¿·³ã¤ËU¥¿ー¥ó¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©ÇÀ¶È¡ß³Ø¤Ó¡ßÃÏ°è¤ª¤³¤·¤ËÄ©Àï¤¹¤ë25ºÐ¤ËÌ©Ãå¡Ö¼ã¼Ô¤¬ÊÆÇÀ²È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ëÌ¤Íè¤ò¡×
ÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¤Ê¤É¡¢ÊÆ¤ò¤á¤°¤ëÏÃÂê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¡ÈÌÙ¤«¤ëÇÀ¶È¡É¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆËÛÁö¤¹¤ë¼ã¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£ÊÆ¤É¤³¤í¤Î¿·³ã¸©Æîµû¾Â»Ô¤Ç½Î¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤ÈÅìµþ¤«¤éU¥¿ー¥ó¤·¤ÆÇÀ¶È¤ÎÆ»¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡Ø¼ã¤¤À¤Âå¤¬¡ÈÊÆÇÀ²È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤È»×¤¨¤ëÌ¤Íè¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡£2¿Í¤Î»ö¶È¤ä¤½¤Î»×¤¤¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¢£ÌîºÚ¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±Èª¤ò¹Ì¤¹½ÎÀ¸¤¿¤Á
10·î10Æü¡¢Æîµû¾Â»Ô¤ÇÄ¹Ç¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Èª¤ò¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¹Ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î³Ø½¬½Î¡ØMSP¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Ù¤ÎÀ¸ÅÌ¤äÂ´¶ÈÀ¸¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥°¥ëー¥×¤À¡£
Èà¤é¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Ä¹Ç¯¼ê¤Ä¤«¤º¤À¤Ã¤¿Èª¤ò¹Ì¤·¡¢ÌîºÚ¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£½ÎÀ¸¤¬¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
MSP¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ò¼çºË¤¹¤ë¿¹ß·¿¿¼¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö½Î¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¤Íè¤¬¤Ê¤¤¤È³ØÀ¸¤ÎÌÜ¤Ïµ±¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤ÈÄó¼¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¢£³Ø½¬½Î¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤Å¸³« »Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂ¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤ò
¹ÔÀ¯½ñ»Î»öÌ³½ê¤äÂç¼ê½Î¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿¿¹ß·¤µ¤ó¤Ï¡¢³Ø½¬»ØÆ³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä®¤ª¤³¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¡¢½Î¤Ï¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯·×²è¤Ç¡¢½ÎÆâ¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ò¿·Àß¤·¡¢½ÎÀ¸¤Ë·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÆü¹Ì¤·¤Æ¤¤¤¿ÌîºÚ¤Ï½Î¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¿©»ö¤Ë»È¤¦¤¿¤á¤ÎÌîºÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
½ÎÀ¸¤Ë¤Ï¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢ÇÀºî¶È¤òÄÌ¤·¤ÆÃÏ¸µ¤ÎÇÀ¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤âÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÇÀºî¶È¤ò¤¹¤ë¤È¤«ÊÆÇÀ²È¤ò¤¹¤ë¤È¤«¡¢ºî¶ÈÅª¤Ë¤½¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤¯¡¢¤Ä¤é¤¤¤À¤±¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ê¡¢Á´¹ñ¤ËÈÎÇä¤·¡¢¤½¤ÎPR¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËSNS¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÊñ³çÅª¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é·ë¹½³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Îã¤¨¤Ð´ØÅì¤Î¤Û¤¦¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È¤«¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¤¦¤Ê¤È¤«»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Æ»¤â¤¢¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤À¤±¤ÇÀäË¾¤·¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤à¤È¤¤¤¦¤«¡¢´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
¤³¤ÎÆü¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿ÎÓ²Ö²»¤µ¤ó(19)¤Ï¡ÖÃç´Ö¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë³èÆ°¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
½Î¤ÎÁ°¤Ç¤Ïºî¤Ã¤¿ÌîºÚ¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤¦¡£ÌîºÚ¤ÎÈÎÇä¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÌîß·ÀéÍ¥¤µ¤ó(19)¤Ï¡Ö¤â¤Î¤òÇä¤ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ïµ®½Å¤À¤È»×¤¦¡£½é¤á¤Æ¤³¤Î½Î¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤³¤ó¤Ê½Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¶Ã¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¿¹ß·¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÀè¡¢½Î¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤ª¤Ë¤®¤êÅ¹¤ä¥«¥Õ¥§¡¦¥Ðー¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯Ä®¤ª¤³¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³èÆ°¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡ÖÃÏ°è¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£µ¯¶È¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤È¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢·ë¶É¼«Ê¬¤À¤±³Ú¤·¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´Ø¤ï¤ë¿Í¤äÂ´¶ÈÀ¸¤Ë¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢Ì¤Íè¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¼«Ê¬¤À¤±¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·¡¢´ûÀ®³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Ä®¤ª¤³¤·¤Î·Á¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£8·î¤Ëµ¯¶È ÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤¿ÃÏ¸µÇÀ¶È¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤ÇÃÏ¸µ¤ËU¥¿ー¥ó¤·¤¿25ºÐ
¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤¬¡¢½Î¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¡¦ÎÓ½Ø¤µ¤ó(25)¤À¡£·ó¶ÈÇÀ²È¤Î²ÈÄí¤Ë°é¤Á¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤éÇÀ¶È¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Âç³ØÂ´¶È¸å¤ÏÅìµþ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ê¤É¤Ç¶ÐÌ³¡£25Ç¯5·î¤ËÃÏ¸µ¡¦Æîµû¾Â»Ô¤ØÌá¤ê¡¢8·î¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÊÆ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¡Ø¥³¥á¹©Ë¼³ô¼°²ñ¼Ò¡Ù¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£
ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡ÈÇÀ¶È¤ÏÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤ë¤Ê¡É¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é°ìÅÙ³°¤Ë½Ð¤ÆÃÎ¸«¤ò¹¤²¤è¤¦¤È»×¤¤¡¢Åìµþ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æºòº£¤ÎÇÀ²È¤Îµç¾õ¤òÃÎ¤ê¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎU¥¿ー¥ó¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
¡ÈÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃÏ¸µÇÀ¶È¤Î¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡£¤½¤Î»×¤¤¤«¤é²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÎÓ¤µ¤ó¡£
¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÊÆÇÀ²È¤¬Ë¤«¤ËÊÆºî¤ê¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²ñ¼Ò¤Î°ìÈÖ¤Î¼´¡×
¤Þ¤¿¡¢¡Ö´Ä¶¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢½½Ê¬¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡×¤ÈSNS¤ò³èÍÑ¤·¡¢Æîµû¾Â¤Î¼«Á³¤äÇÀ¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤ÏÃÏ¸µÇÀ²È¤«¤éÊÆºî¤ê¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏEC¥µ¥¤¥È¤ÇÀ¸»º¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀèÀ¸¤ÈÀ¸ÅÌ¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿¹ß·¤µ¤ó¤È¸ß¤¤¤Î²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤òÌ³¤á¹ç¤¤¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¦¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¿¹ß·¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎÓ¤µ¤ó¤Ï½¢¿¦¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â½¢¿¦¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¾ÍèÅª¤Ë¤Ï°ì½ï¤Ë²¿¤«¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÍ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ºÙ¤«¤¤¿ôÃÍ´Ø·¸¤È¤«¼ÂºÝ¤Ë¤É¤¦³èÆ°¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤«¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò´¶¤¸¤¿ÎÓ¤µ¤ó¤¬¡È¿¹ß·¤µ¤ó¤¬¶ì¼ê¤ÊÉôÊ¬¤òËä¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡É¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤È¤«¤Ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤«¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÃÏ¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¶µ¤¨»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
»ÕÄï´Ø·¸¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ä®¤ª¤³¤·¤Î¤¿¤á¤Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À2¿Í¡£
¢£ÃÏ¸µ¤ÎÇÀ²È¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯ÃÏ°è¤Î»Ù¤¨¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È
ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÃÏ¸µÇÀ²È¤òË¬¤ì¤Æ·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÊÆ¤Ì¤«¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¡£
´ÉÍý¤¹¤ëÈª¤Î°ì¤Ä¤ËÇß¤ÎÌÚ¤òÌó100ËÜ¿¢¤¨¤ë·×²è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÈª¤ÎÈîÎÁ¤ä°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë±¨¹ü·Ü¤Î±Â¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦»Ù¤¨¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ä¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µÇÀ²È¤ÎµÜÅÄ¹Èþ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼ã¤¤¿Í¤¬ÇÀ¶È¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£ÅÄÈª¤ò¼êÊü¤¹¿Í¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢¼ã¤¤Êý¤¬¤É¤ó¤É¤óÆþ¤Ã¤ÆÆîµû¾Â¤ä¤³¤ÎÊÕ¤ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¢£ÇÀ¶È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ºÆÃ»ºÉÊ¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¤Î¸¡Æ¤¤â³«»Ï
ÎÓ¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¿À³ÚÆîÈÚ¤ß¤½¤ÎÀ½Â¤»ö¶È¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ëÏÃ¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÀ½Â¤¹©¾ì¤Î¸«³Ø¤ËË¬¤ì¤¿¡£
¡È¤«¤é¤¤¤¹¤±¤Î¿À³ÚÆîÈÚ¤ß¤½¡É¤Ï¡¢2007Ç¯¤ËÅòÂôÄ®¤ÎÎ¹´Û·Ð±Ä¼Ô¤é3¿Í¤¬¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¡¢2008Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿ÆÃ»ºÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Î»ö¶È¡£
ÁÏ¶È¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢ÉÙ°æ¾¾°ì¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡ØÊÆºî¤ê¤Ï³¹¤Å¤¯¤ê¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨¤Ë²æ¡¹¤Î»×¤¤¤ÈÄÌ¤º¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é½½Ê¬¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤³¤Î»ö¶È¤ò¾µ·Ñ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¡£
ÉÙ°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¡£¾¼ÏÂ23Ç¯¤È24Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¸å´ü¹âÎð¼Ô¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¼ã¤¤¿Í¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤·¤¿¤é»ä¤Î½ê¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¤Î¾Ò²ð¤Çº£²ó¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤¬¤È¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é°ìÇ¯´Ö¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸»ö¶È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¤à¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡£¼ã¤¤¿ÍÃ£¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦¿´°Õµ¤¤ò¼¡¤¤¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¿§¡¹¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î»ö¶È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼ÃÏ°è¤Ë¤³¤ì¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿ÃÏ¸µÊ¸²½¤ÎÌ¤Íè¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁÏ¶È¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿®Ç°¤òÃúÇ«¤ËÊ¹¤¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»ö¶È¤Î¾µ·Ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ë¡£
¢£Ä©Àï¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë»ñ¶âÌÌ¤Î²ÝÂê
¸½ºß¤Î²ÝÂê¤Ï»ñ¶âÌÌ¡£¶ä¹ÔÍ»»ñ¤Î¤Û¤«¡¢10·îËö¤Þ¤Ç¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç»Ù±ç¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ù±ç¶â¤ÏÇÀ¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤Î»ÜÀßÈñ¤ä¥³¥á¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¥µ¥¤¥È¤ÎÀ©ºîÈñ¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤Î¤ÏÇÀ²È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌÙ¤«¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ê¡Ø¼ã¤¤À¤Âå¤¬¡ÈÊÆÇÀ²È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤È»×¤¨¤ëÌ¤Íè¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡£
¡ÖÆîµû¾Â¤ÎÊÆÇÀ²È¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¼ã¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖ²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï¹âÎð²½¤ÇÅÓÀä¤¨¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤¬¡¢¼é¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ï¹ÔÆ°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡£ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
Æîµû¾Â¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Þ¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¹Ì¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£