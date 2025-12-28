¡Ö¤³¤ÎÍµÈ¤µ¤óÄÁ¤·¤¤¤Ç¡¼¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«´¶Æ°¤·¤Á¤ã¤¦¡× µ®½Å¡È¥ß¥ë¥¯ºî¤ë»Ñ¡É¤ËÈ¿¶Á¡¡¡ÖºÊ¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿¡×°¦¸¤¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÓË¸Æ!!¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ°Êª±à¡Ù4»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍµÈ¹°¹Ô¡õÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤¬¥ß¥ë¥¯¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¡¥ï¥ó¤Á¤ã¤óÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤ê
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤¬¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¸¤¤ÎÊì¿ÆÂå¤ï¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥ß¥ë¥¯¤òÍ¿¤¨¡¢Ì¿¤ò¤Ä¤Ê¤°ÄÌ¾Î¡È¥ß¥ë¥¯¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡É¤ËÄ©Àï¡£¡È¥ß¥ë¥¯¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡É¤Ï¡¢°é»ùÊü´þ¤ä¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¸¤¤Ê¤É¡¢²¿¤é¤«¤Î»ö¾ð¤ÇÊì¸¤¤«¤é¤ªÆý¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¸¤¤òÁê¼ê¤Ë¡¢Ìë¤òÅ°¤·¤Æ¿ô»þ´Ö¤ª¤¤Ë¥ß¥ë¥¯¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ï¡¼¥É¤Ê¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡£¤³¤Î¥Ï¡¼¥É¤Ê¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¹ñÌ±ÅªMC¡¦ÍµÈ¤¬Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¡¢½¦¤Ã¤¿ÌîÎÉ¸¤¤¬8É¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò»º¤ß¡¢¤½¤ì¤¾¤ì»ô¤¤¼ç¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Þ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Âç¤Î¸¤¹¥¤¡£°¦¸¤¤òÅ®°¦¤¹¤ëÍÆ¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ª»Ï¤Û¤ª¤ò´Ë¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¡Öº£¤â¡Ê¸¤¤ò¡Ë»ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ºÊ¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤â¤¦14ºÐ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Í¥¤·¤¯ÊÝ¸î¸¤¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥ß¥ë¥¯¤ò¿ÍÈ©¤Î²¹ÅÙ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¡¢ÍµÈ¤Ï´·¤ì¤¿ÍÍ»Ò¡£¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤â¿ÍÈ©¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤¤¤¿¤¤¿å¤È¤ªÅò¤Ç³ä¤Ã¤ÆÍÏ¤«¤¹¡×¤È¡¢Ó®ÆýÉÓ¤ò°·¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÌø¸¶²ÄÆà»Ò¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«´¶Æ°¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖÍµÈ¤µ¤ó¤¬Ó®ÆýÉÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤â¿ÍÈ©¤Ç¤¹¡É¤È¤«¡¢¤¤¤¤¥Ñ¥Ñ¤·¤Æ¤ë¡¼¡×¤È´¶·ã¤·¤¤ê¡£¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¹â¶¶ÌÐÍº¤â¡Ö¤³¤ÎÍµÈ¤µ¤óÄÁ¤·¤¤¤Ç¡¼¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
