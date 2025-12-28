¡È¿¿¼îÏÑ¹¶·â¡É¤«¤é84Ç¯¡ÄÆüÊÆ¤¬¤È¤â¤Ë´ê¤¦À¤³¦Ê¿ÏÂ¡¡»³ËÜ¸Þ½½Ï»¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡¦Ä¹²¬»Ô¤ÇÄÃº²¤Î²Ö²Ð¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Þ²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡Ä¡×
12·î8Æü¤Ç¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤«¤é84Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤Î¹¶·â¤ò»Ø´ø¤·¤¿»³ËÜ¸Þ½½Ï»¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡¦¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¤ÈÂ¿¤¯¤Îµ¾À·¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Ï84Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¶¦¤ËÊ¿ÏÂ¤Ø¤Îµ§¤ê¤¬Êû¤²¤é¤ì¤¿¡£
¢£¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤«¤é84Ç¯ ¥Ï¥ï¥¤¤ÇÄÉÅé¼°Åµ
ÆüËÜ»þ´Ö¤Î12·î8Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ï¥ï¥¤¤Î¿¿¼îÏÑ¤òÎ×¤à¸ø±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤Ë¤è¤ëÀïË×¼Ô¤òÄÉÅé¤¹¤ë¼°Åµ¤À¡£
¼°Åµ¤Ç¤Ï¡¢¹¶·â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¸áÁ°7»þ55Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀïË×¼Ô¤òÅé¤ß¡¢ÌÛ¤È¤¦¤¬Êû¤²¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÈá¤·¤¤Îò»Ë¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¿¼îÏÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥ï¥¤½Ð¿È¤Î¸µÎ¦·³¾¯¾¡¦¥Ð¥ì¥¹¡¦¥é¥à¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¿ÀÀ»¤Ê¹Á¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¿ÀÀ»¤Ê¹Á¤ÏÀ¤³¦¤Ë¿¼¤¤Ê¿ÏÂ¤¬ºÆ¤ÓË¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¡×
¢£»³ËÜ¸Þ½½Ï»¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡¦Ä¹²¬»Ô¤«¤é¤â½ÐÀÊ
¼°Åµ¤Ë¤Ï¹¶·â¤ò»Ø´ø¤·¤¿Ï¢¹ç´ÏÂâ»ÊÎáÄ¹´±¡¦»³ËÜ¸Þ½½Ï»¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡¦Ä¹²¬»Ô¤«¤é°ëÅÄÃ£¿»ÔÄ¹¡¢¤½¤·¤Æ¹â¹»À¸¤äÂç³ØÀ¸¤¬6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿³ØÀ¸¤Ï¡Ö³ØÀ¸ºÇ¸å¤ÎÇ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Çº£¤Þ¤Ç¤Î½¸ÂçÀ®¤â·ó¤Í¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö84Ç¯Á°¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¹¶·â¤¬ÆüËÜ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£º£¤Þ¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¼ÂºÝ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°ëÅÄ»ÔÄ¹¤â¡ÖÄ¹²¬»Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄ¹²¬¶õ½±¤«¤é80Ç¯¡¢¤³¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¿¿¼îÏÑ¤Î°ÖÎî¼°Åµ¤Ë»²Îó¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë´¶³´¿¼¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£Ä¹²¬»Ô¤ÇÄÃº²¤Î¡È²Ö²Ð¡ÉÂÇ¤Á¾å¤²
»³ËÜ¸Þ½½Ï»¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÇú·â¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ò½Ð¤·¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ëÄ¹²¬»Ô¤Ï¿¿¼îÏÑ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÊ¿ÏÂ¤ò´ê¤¤Â³¤±¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÄ¹²¬»Ô¤Ç¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤ò¼¡À¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¡¢ÄÃº²¤Î²Ö²Ð¡ØÇòµÆ¡Ù¤ÈÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤Ø¤Îµ§¤ê¤ò¹þ¤á¤¿²Ö²Ð¡Ø¶â´§¡Ù¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»²Îó¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢10Ç¯Á°¤Ë¿¿¼îÏÑ¤Î¼°Åµ¤Ë»²²Ã¤·¡¢¡ØÀÄ¾¯Ç¯Ê¿ÏÂ¥µ¥ß¥Ã¥ÈÀë¸À¡Ù¤ò¤·¤¿µ×ÀîÎÃÍ¤¤µ¤ó¤Î»Ñ¤â¡£
µ×Àî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ê²Ö²Ð¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¿§¤ó¤Ê¿Í¤Î»×¤¤¤ä¹Í¤¨¡¢Îò»Ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡¢µ§¤ê¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²Ö²Ð¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÁÇÅ¨¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ã¼Ô¤¬Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬º£²¿¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËèÇ¯»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
½ªÀï¤«¤é¤Ï2025Ç¯¤Ç80Ç¯¡£
º£¤âÀ¤³¦¤ÇÀï²Ð¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÅ¨¹ñÆ±»Î¤À¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¡¦ÆüËÜ¤ÇÊ¿ÏÂ¤Ø¤Îµ§¤ê¤¬Êû¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
