¡ÚÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡ÛÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¤ÈÄ¬ºê¹ë¤¬¥±¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡ÈÄÁ²ñ¸«¡É¡¡¥¸¥å¥ó¡Ö¤Ö¤ÃÄÙ¤¹¡×Ä¬ºê¡Ö³Ú¤·¤ß¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¸ø³«²ñ¸«¤·¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè2ÂÎ°é´ÛÂç²ñ¤ÎÄ¾Á°¸ø³«µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Î¥¸¥å¥ó¤ÈHAVOC¤ÎÄ¬ºê¹ë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥ó¥°¥ëÀï¤Î2¿Í¤¬½ÐÀÊ¡£¤È¤â¤Ë¥±¡¼¥¤ò»ý»²¤·¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¤ÎÄÁ¤·¤¤²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥¸¥å¥ó¤Ï¡ÖÇ¯ÆâºÇ¸å¤ÎÂç°ìÈÖ¤ËÄ¬ºê¹ë¤ÈÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò²¶¤Ï¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¼¡£¤À¤¬¡¢¤¦¤ì¤·¤¤È¾ÌÌ¡¢Ä¬ºê¹ë¤ò¤Ö¤ÃÄÙ¤·¤¿¤¯¤ÆÇ³¤¨¤ËÇ³¤¨¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Åú¤¨¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£¤É¤Ã¤Á¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¡£3´§Àï¤òÄ¶¤¨¤ë»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¼¡£Ä¬ºê¹ë¡¢DOOM¡×¤È¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤Î¥Û¡¼¥ë¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÊ´ºÕ¤òÀë¸À¡£Éé¤±¤º¤ËÄ¬ºê¤â¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¤òËËÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖHAVOC¤È¤·¤ÆÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¸¥å¥ó¤Î¥±¡¼¥¤Î¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤Ë²ñ¾ì¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö²ñ¸«¤Ç¥±¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤ó¤Æ½Ð¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¡£¤³¤¦¤¤¤¦Àï¤¤¤¢¤ê¤«¤Ê¤È¡£Âç¤ß¤½¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤éÂÇÅÝ¥¸¥å¥ó¤òÀÀ¤¦¡£
¡¡¥±¡¼¥ÂÐ·è¤ËÄ¬ºê¤Ï¡Ö²¿¤«¤·¤é»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¤«¤Ö¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£¥±¡¼¥¤ò¥Ú¥í¥ê¤È¿©¤Ù¤¿¥¸¥å¥ó¤Ï¡ÖÄ¬ºêÝÝ¤â´Å¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¤ß¤¿¤¤¤À¤·¡¢¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¿©¤Ù¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£²¶¤Ï»ß¤á¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¥¸¥å¥ó¤Ï¡ÖÄ¬ºê¹ë¤Ï²¶¤«¤é¸«¤Æ¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¶¯¤¤¤·¡¢ÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¥¸¥å¥ó¤È¤·¤ÆÄ¬ºê¹ë¤Ë¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢2026Ç¯¤ò¤¤¤¤Ç¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤·¡¢¤ä¤¬¤ÆÄï¤Î¥ì¥¤¤¬¥ê¥ó¥°¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¤È¤¤ÎºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Î´°Á´Éü³è¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£Ä¬ºê¤â¡Ö³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¡¢¥ì¥¤¡£º£Äï¤¬·ç¾ì¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ç¤«¤¤Áª¼ê¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ç¤«¤¤Áª¼ê¤ÈÀï¤¦¡¢¤³¤ì¤À¤±Ä¬ºê¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£Âç¤ß¤½¤«¤Î»î¹ç¸«¤ËÍè¤Ê¤¤¤ÈÂ»¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£