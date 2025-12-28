¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼°Ê¹ß½é¤ÎÁíÁªµó¡¢Ì±¼çÇÉÀ¯ÅÞ¤ÏÇÓ½ü¡Ö¸«¤»¤«¤±¤ÎÁªµó¡×¤È¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤éÈãÈ½
·³»öÀ¯¸¢²¼¤ÇÆâÀï¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¡¢4Ç¯Á°¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼°Ê¹ß¡¢½é¤È¤Ê¤ëÁíÁªµó¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¼Â¸¢¤ò°®¤ë¹ñ·³¤Ï¡¢Ì±¼çÇÉÁÈ¿¥¤Ê¤É¤È¤ÎÀïÆ®¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Ì±À¯°Ü´É¤Î¤¿¤á¤È¤·¤ÆÁíÁªµó¤Î¼Â»Ü¤ò·è¤á¡¢28Æü¤«¤éÃÊ³¬Åª¤Ë³ÆÃÏ¤ÇÅêÉ¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Áªµó¤Ë¤Ï¡¢·³¤Ë¶á¤¤À¯ÅÞ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢5Ç¯Á°¤ÎÁªµó¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¥¢¥¦¥ó¥µ¥ó¥¹¡¼¥Á¡¼»á¤¬Î¨¤¤¤ëÀ¯ÅÞ¤¬·³¤Ë²òÅÞ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ì±¼çÇÉÀ¯ÅÞ¤ÏÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢·³¤Ë¶á¤¤À¯ÅÞ¤Î¾¡Íø¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤é¤Ï¡Ö¸«¤»¤«¤±¤ÎÁªµó¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼¤ÏÃÏ°èÊÌ¤Ë3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢1·îÃæ¤Ë·ë²Ì¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì±¼çÇÉÂ¦¤ÏÁíÁªµó¤Î¼Â»Ü¤òÇ§¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Áªµó¸å¤âº®Íð¤¬Â³¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£