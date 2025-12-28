Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎµÙ¤ß¤ò¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ê¤É¤Ç²á¤´¤¹¿Í¤¿¤Á¤Ç¶õ¹Á¤Ïº®»¨¡¡¹â¾¾¶õ¹Á
¡¡ºÇÂç¤Ç9Ï¢µÙ¤È¤Ê¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎµÙ¤ß¤ò¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ê¤É¤Ç²á¤´¤¹¿Í¤¿¤Á¤Ç¶õ¹Á¤Ïº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡28Æü¸áÁ°£¹»þ²á¤®¤Î¹â¾¾¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤É¤¬ÅþÃå¤·¡¢½Ð·Þ¤¨¤¿²ÈÂ²¤é¤ÈºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¡¡ÀéÍÕ¤«¤é¡¡¡Ë
¡ÖÌß¤Ä¤¤È¤«¾®Æ¦Åç¤Á¤ç¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¦¤É¤ó²°¤¿¤Ù¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡Ê²ñ¤¨¤Æ¡Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Á¤ã¤¦¡×
¡Ê¡¡ÀéÍÕ¤«¤é¡¡¡Ë
¡Ö¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª²á¤´¤·¤Ç¤¹¤«¡©¡ËÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£¡×
¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Í·¤Ü¤¦¤Í¡£¤ä¤Ã¤¿～¡×
28Æü¤ÎÅìµþ¤«¤é¤ÎÅþÃåÊØ¤ÎÍ½ÌóÎ¨¤Ï¡¢23Æü»þÅÀ¤ÇÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ï70¡¥4¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢Á´Æü¶õ¤Ï94¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡£Õ¥¿ー¥ó¥é¥Ã¥·¥å¤Î¥Ôー¥¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¤¬Íè·î3Æüº¢¤Ç¡¢Á´Æü¶õ¤¬3Æü¤È4Æüº¢¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£