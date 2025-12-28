²¬ÅÄ½Ú°ì¤ÏÌò¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÅ°¤·°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤òÀ¸¤à¡ÖÉáÄÌ¡×¤Î¿Í¡Úº£½µ¥°¥µ¥Ã¤È¤¤¿Ì¾¸ÀÄÁ¸À¡Û
°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡Ä·Ö¸¶Å°¤Ï¡É¼«Í³¡í¤Ë¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¤Î´ÇÈÄ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë
¡ÖËÍ¤â¤É¤³¤«¤«¤é¤«¡¢¡Ø¤Ò¤é¥Ñ¡¼¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÌòÊÁ·è¤á¤Æ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¡Ê²¬ÅÄ½Ú°ì¡¿TBS·Ï¡ÖA-Studio¡Ü¡×12·î19ÆüÊüÁ÷¡Ë
¡¡¤¤¤Þ¤äÇÐÍ¥¤Î¤ß¤Ê¤é¤º»¦¿Ø»Õ¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¬ÅÄ½Ú°ì¡Ê45¡Ë¡£Èà¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î´é¤¬¡Ö¤Ò¤é¥Ñ¡¼·»¤µ¤ó¡×¤À¡£ÃÏ¸µ¡¦ÂçºåÉÜËçÊý»Ô¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞÍ·±àÃÏ¡Ö¤Ò¤é¤«¤¿¥Ñ¡¼¥¯¡×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò2013Ç¯¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Âçºå¤Ç¤Ï¡Ö¤Ò¤é¥Ñ¡¼·»¤µ¤ó¤¬Éû¶È¤ÇÌò¼Ô¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¦¤½¤Ö¤¯Èà¤¬Â³¤±¤Æ¸ì¤Ã¤¿°ì¸À¤¬º£½µ¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£
¡¡¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ò±é¤¸¤¿23Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¡ÊNHK¡ËÊüÁ÷¤Î»þ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¹¤ëµöÂú¡×¤Î¥³¥Ô¡¼¤Ç¡¢¤è¤í¤¤¤Ë¡Ö±àÄ¹¡Ê¤½¤Î¤Ê¤¬¡Ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬ºî¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤¬¤½¤Î»þ¡¹¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ñ¥í¥Ç¥£¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤É¤¦¤»¤ä¤ë¤Ê¤éËÜÅö¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¡¢ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¥í¡¼¥«¥ëCM¤ÇÃÏÌ£¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Õ¤¶¤±¤ë»þ¤Ï»×¤¤¤Ã¤¤ê¤Õ¤¶¤±¤ë¤Î¤¬²¬ÅÄ¤ÎÎ®µ·¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£º£Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·ÈÖÁÈ¡Öº£¤µ¤é¥·¥í¡¼¡ª¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤â¡¢¼«Í³¤Ë¥Ü¥±¤Þ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï·Ý¿Í³¦¶þ»Ø¤Î¥í¥Ð¡¼¥È½©»³¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«½©»³¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ë²ó¤ë¤Û¤É¥Ü¥±¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢10Âå¤Îº¢¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡ÊV6¡Ë¤Ç¸À¤¦¤È¿¹ÅÄ¡Ê¹ä¡Ë¤¯¤ó¤È¤«¤Ã¤ÆÅ·ºÍÈ©¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢Å·ºÍÈ©¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡Ø²¶¤ÏÉáÄÌ¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¼ã¤¤º¢¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡ÊTBS·Ï¡ÖÝ¯°æ¡¦ÍµÈTHEÌë²ñ¡×16Ç¯12·î8Æü¡Ë¤È¤¤¤¦²¬ÅÄ¤Ï¤½¤ÎÎôÅù´¶¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¡ÈÈ¿¹³´ü¡É¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Èµ÷Î¥¤ò¼è¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤â¸ý¤ò¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Îº¢¤Î²¬ÅÄ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÆÉ½ñ¤À¤Ã¤¿¡£¾®Àâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Å¯³Ø¡¢¿´Íý³Ø¤«¤é¼«¸Ê·¼È¯¡¢½¡¶µ¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç²¿¤Ç¤âÆÉ¤ßµù¤ê¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÉáÄÌ¡×¤Î¼«Ê¬¤¬¡ÖÅ·ºÍ¡×¤¿¤Á¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤¨¤ëÍ£°ì¤ÎÊýË¡¤Ê¤Î¤À¤È¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ½Ð¹ç¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÌÚ¹¹ÄÅ¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¡¢Í¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÉáÄÌ¡×¤ÇµïÂ³¤±¡¢Ãç´Ö¤È¤Õ¤¶¤±¹ç¤¦¡Ö¤Ö¤Ã¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦Ìò¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ø²¬ÅÄ¤¯¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤ë¸Â¤ê¤Ï¡¢¼Çµï¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢²¬ÅÄ¤¬¤º¤Ã¤ÈÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÌòÊÁ¤¬°¦¤µ¤ì¤ë¡×¤³¤È¤À¤ÈËÁÆ¬¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤Þ¤À¤Ë¡Ö¤Ö¤Ã¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦²¬ÅÄ¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¤Ò¤é¥Ñ¡¼·»¤µ¤ó¡×¤âÆ±¤¸¤À¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¡ÖÌò¡×¤ËÅ°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃ¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ê¤Æ¤ì¤Ó¤Î¥¹¥¥Þ ¸ÍÉôÅÄÀ¿¡¿¥é¥¤¥¿¡½¡Ë