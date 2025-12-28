Xmas¥¤¥Ö¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ»×¤Ã¤¿¡ÖÌÀÀÐ²È¥µ¥ó¥¿¡×¾Ã¤¨¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¡ª¡Ö¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂSP¡×¤ÏÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡ÊÉ°»³¼îÈþ¡¿¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡Ë
¡ÚÉ°»³¼îÈþ ¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¸À¤ï¤»¤Æ¡Û
Áí»ñ»º500²¯±ß¡© ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤ÞÎ®¡È½ª³è¡É¤ÎÅ¯³Ø¡ÖÁ´Éô¹ñ¤Ë´óÉÕ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×
¡¡º£Ç¯¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¹±Îã¡ÖÌÀÀÐ²È¥µ¥ó¥¿ »Ë¾åºÇÂç¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥·¥ç¡¼¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤¬ÅÅÏÃ¤ÇÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ë¡ÖÉÔ¹¬ÏÃ¡×¤ò¤·¤Æ¹ë²Ú·ÊÉÊ¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤½¤ì¤À¤±¤Î´ë²è¤À¤¬¡¢¥¤¥Ö¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤µ¤·¤¿¤ëÍ½Äê¤â¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¤Î¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬¿´¤Î¤è¤ê¤É¤³¤í¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ£°ì¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥¬¥Ã¥«¥ê¡£ÀµÄ¾¡¢º¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹À¸ÊüÁ÷SP¡×¡£ËÙÆâ·ò¤ä¿ØÆâÃÒÂ§¤é¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤¥¬¥ä¥¬¥ä¡£·Ý¿Í¤ÎÃá½ø¤Ê¤¥È¡¼¥¯¤È²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤¥Ð¥«Áû¤®¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï¤¿¤À¤ÎÁû²»¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¤¢¡Á¡¢¤È¤½¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅÅ¸»¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÀÀÐ²È¥µ¥ó¥¿¡×¤Ë¤Ï¥¤¥Ö¤ËÆ±¤¸»þ´Ö¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤È¤¤¤¦³Î¤«¤ÊÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡Ö¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÖÌÀÀÐ²È¥µ¥ó¥¿¡×¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£È¬ÌÚ°¡´õ»Ò¤Î°ÂÄê¤·¤¿¿Ê¹Ô¤ËÌÚÅÄÍ¥É×¤È¾¾ÈøÈ¼Æâ¤Î¿ÍÃÜÌµ³²¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬Îø¤·¤¤¡£
¡¡Æ±¤¸¤µ¤ó¤Þ¤ÎÆÃÈÖ¤Ç¤â¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ‼ ¹ë²Ú4»þ´ÖSP¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿ÍÌ¾¿Í¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤ÎÍÌ¾¿Í¡×¤Ê¤ÉÇ¯Ëö¤Î¶õµ¤¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¥²¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï½é¤á¤ÆÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤ó¤äµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¢ÂçºåËüÇî¤ÎÂç²°º¬¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿·úÃÛ²È¤ÎÆ£ËÜÁÔ²ð¡¢±Ç²è¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤ÎÊâ¤¯ÃË¡¢²ÏÆâÂçÏÂ¤Î»Ñ¤â¡£¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÎµÈÂôÎ¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤ÎÂçÏÂ¤ò¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤³¤ÎÈÖÁÈ¤é¤·¤¤¡£
¢£¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤ÎÁÄÊì¡¢¤Ð¤Ð¤Á¤ã¤ß¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿
¡¡Ãæ¤Ç¤â¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¡×¤¯¤¯¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤ÎÁÄÊì¡¢ÄÌ¾Î¤Ð¤Ð¤Á¤ã¤ß¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£ÀÎ¤«¤é¤µ¤ó¤Þ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¥Ï¥°¤ò¤ª´ê¤¤¤·¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ë¥®¥å¥Ã¤È¤µ¤ì¤ÆÂç´î¤Ó¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬¥¦¥ë¥Ã¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¢£Âç¿Í¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥É¥Ó¥å¥Ã¥·¡¼¤¬ÃÆ¤±¤ë¤Þ¤Ç¡×
¡¡¤½¤ì¤é¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¤¤¤¤¥É¥é¥Þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¸·Ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥É¥Ó¥å¥Ã¥·¡¼¤¬ÃÆ¤±¤ë¤Þ¤Ç¡×¡£ºÊ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢È´¤±³Ì¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬ºÊ¤Î¹¥¤¤À¤Ã¤¿¶Ê¡Ö·î¤Î¸÷¡×¤òÃÆ¤³¤¦¤È¥Ô¥¢¥Î¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤³¤ì¤¬Âç¿Í¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÊ¡ÊÊÒÊ¿¤Ê¤®¤µ¡Ë¤Î°ä±Æ¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï»³ºê¡¢Çò½£¡¢³Ñ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤¬¤º¤é¤ê¡£¤ä¤¿¤é¤È¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ò¤¿¤·¤Ê¤à¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤¤Ã¤Á¤ê¥é¥Ù¥ë¤ò»ëÄ°¼Ô¤Ë¸«¤»¤ë¤è¤¦¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ÎCM¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤¬¡¢¤´°¦ÕÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¿Í¤Ë¤Ï¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤¬»÷¹ç¤¦¤·¡¢¥¤¥Ö¤ÎÌë¤Ë¤³¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¥É¥é¥Þ¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ô¥¢¥Î¤Ç¤â»Ï¤á¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡ÊÉ°»³¼îÈþ¡¿¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡Ë