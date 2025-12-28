¿Íµ¤¤Ï¥Ò¥Ã¥Èºî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¡© Àµ·îÆÃÊÌ¥É¥é¥Þ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¤³¤Î3ËÜ
¡¡Àµ·î¤ÎÆÃÊÌ¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖÃé¿ÃÂ¢¡×¤ä¡ÖÂç±ü¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹»þ´Ö¤ÎÂç·¿»þÂå·à¤È¤¤¤¦º¢¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤â¤¦¤½¤ó¤ÊÍ½»»¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤â¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÀµ·îµÙ¤ß¤Ë¡¢²¿»þ´Ö¤â¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡£ËÜ¥³¥é¥à¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï3ºî¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÂµ×ÅÄËãÍ³»Ò¥¢¥ÊNHKÂà¿¦¤Ç·¬»Ò¿¿ÈÁ¥¢¥Ê°ì¶¯ÂÎÀ©³ÎÎ©¡ª ¡Ö¥Õ¥ê¡¼²½¡×Éõ°õ¤·¶ÉÆâ¤Ç½ÐÀ¤³¹Æ»ÇúÁö¤Ø
¡¡¤Þ¤º¡¢¡Ö¤Õ¤Æ¤Û¤É¡×¤Î¡Ö¿·Ç¯Áá¡¹ ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Á¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¡¢¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡Á¡×¡Ê1·î4Æü¸á¸å9»þTBS·Ï¡Ë¡£¥¿¥¤¥à¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¼«Í³¤Ë»þ´Ö¤ò¹Ô¤Íè¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¼ÏÂ¤Î¤ª¤ä¤¸¡¦¾®Àî»ÔÏº¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤Ï¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Çµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¡¦½ã»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤òµß¤¦¤¿¤á1995Ç¯¤ËÈô¤Ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÊóÆ»µ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¹¡¦½í¡ÊÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¤È¡¢2026Ç¯¤Ë¤â¸½¤ì¤ë¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¥³¥ó¥×¥éÌµ»ë¤ÎË½Áö¤Ë¡¢Î±°û¤ò²¼¤²¤¿¤ê¥Û¥í¥ê¤È¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£
¡ÖµÜÆ£´±¶åÏº¤ÎµÓËÜ¤ÏÈéÆù¤ÈÞ¯Íî¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÇÀ¯¼£ÌäÂê¤Ë¿¨¤ì¤Ë¤¯¤¤ºÇ¶á¤ÎÉ÷Ä¬¤òÙèÙé¤·¤¿¤ê¡¢Å·ºÒ¤Ï¼Â¤Ï¿ÍºÒ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¹ðÈ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£¤Î»þÂå¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤¬¡Ø½é¤Î½÷À¼óÁêÃÂÀ¸¤«¡©¡Ù¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤â¾Ð¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¾ðÊó»ïÊÔ½¸¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¥à¥í¥Ä¥è¥·¤Î±éµ»¤¬ºã¤¨¤ë
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡×¡Ê1·î4Æü¸á¸å9»þ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¡Ö¤¦¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡×¤ÎÂ³¤¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¢¤ë¡£¸ýÈ¬Ãú¼êÈ¬Ãú¤ÎË¡Î§»öÌ³¿¦°÷¡Ê¥Ñ¥é¥ê¡¼¥¬¥ë¡ËÂ¢Á°ÊÙ¡Ê¥à¥í¥Ä¥è¥·¡Ë¤Ï¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÊÛ¸î»Î¡¦Èõ¸ý¿·¡ÊÌÚÆîÀ²²Æ¡Ë¤ÈÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¡£
¡¡Èõ¸ý¤ÏÈÖÁÈ½Ð±éÃæ¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤ï¤¬¤Þ¤ÞÊüÂê¤ÇÍ×µá¤â¤¤Ä¤¤¡£¤Æ¤³¤º¤ëÂ¢Á°¡£2¿Í¤ÎÃú¡¹È¯»ß¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¡¢Â¢Á°¤ò·Ú¤¯¤¤¤Ê¤¹Èõ¸ý¤¬ÄË²÷¡£¡Ö¤Õ¤Æ¤Û¤É¡×¤ÈÊüÁ÷»þ´Ö¤¬¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Æ¤É¤Ã¤Á¤ò¸«¤è¤¦¤«¡£
¡Ö119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë 2026 YOKOHAMA BLACKOUT¡×¡Ê1·î3Æü¸á¸å9»þ30Ê¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯Âç¤ß¤½¤«¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¤ÇÂçµ¬ÌÏÄäÅÅ¤¬È¯À¸¡¢³¹¤ÏÂçº®Íð¤Ë´Ù¤ë¡£²£ÉÍ»Ô¾ÃËÉ¶É¤ÎÄÌ¿®»ØÎá¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤â119ÈÖÄÌÊó¤¬»¦Åþ¤·¡¢Çô¸¶Àã¡ÊÀ¶ÌîºÚÌ¾¡Ë¤é»ØÎá´ÉÀ©°÷¤é¤Ï¡¢ÄÌÏÃ¤ÎÀ¼¤È²»¤òÍê¤ê¤ËµßµÞ¼Ö¤ä¾ÃËÉ¼Ö¤ò¼¡¡¹¤È¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤ë¡£º£²ó¤â²£ÉÍ»Ô¤¬Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¡£
¡¡²£ÉÍ¹Á¤Ç¤Ï½üÌë¤Î¾â¤Ê¤é¤Ì¡Ö½üÌë¤Îµ¥Å«¡×¤ò¡¢ÄäÇñÃæ¤ÎÁ¥¤¬Ç¯±Û¤·¤Ë°ìÀÆ¤ËÌÄ¤é¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤½¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤À¤È¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¡£
¡Ê¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦³¤¸¶¤«¤ß¤Ê¡Ë