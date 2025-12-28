◆プロボクシング「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」 ▽ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 〇４団体統一王者・井上尚弥 （判定） アラン・ピカソ●（２７日、サウジアラビア・リヤド、ムハマド・アブド・アリーナ）

世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝がアラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝を判定で下し、世界戦２７連勝を決めた防衛戦から一夜明けた２８日、自身のＸで改めて勝利を報告した。

尚弥は

「リヤドシーズン ナイトオブザサムライ１２Ｒ判定で勝ちました。自分自身納得のいく内容ではなかったですが、また期待に応えられるように頑張ります」とつづり、「リヤドまで駆けつけてくれた方々、レミノで応援してくれた方々、本当に応援ありがとうございました！そして今年も沢山の応援力になりました！ありがとうございました！」と感謝。「良いお年をお迎えくださいな」と門松の絵文字を添えて締めくくった。

この投稿に、弟でＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王者の井上拓真（３０）＝大橋＝も反応。「共に良い年越しできて最高 年４試合お疲れ様でした おめでとう！」とねぎらった。拓真はサウジアラビア滞在中の２６日に３０歳の誕生日を迎えた。Ｘに「良い形で３０歳迎えれました サウジアラビアで誕生日迎えるとは… ３０代も突っ走ります」と“決意表明”していた。

同じくサウジまで帯同してサポートしていた、いとこの浩樹（３３）＝大橋＝もＸで「勝利！ おめでとう」と拍手の絵文字３つを添えて祝福。尚弥は「最高のサポートありがとうございました」と感謝。井上家の固い結束がうかがえた。