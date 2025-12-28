¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û¥ß¥»¥¹¡¡º£Ç¯¤Î¡È¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡É´Á»ú1Ê¸»ú¤Ë²ñ¾ìÊ¨¤¯¡Ö¤³¤ó¤Ê´°àú¤Ê´Á»ú¤¬¡Ä¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢Mrs.¡¡GREEN¡¡APPLE¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Î¡È¥Õ¥§¡¼¥º2¡É¤ò½ªÎ»¡£¤½¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ë¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤á¤Æ¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÎÊüÁ÷100Ç¯¥á¥É¥ì¡¼¤â¡¢¥È¥Ã¥×¤Ï¥ß¥»¥¹¤Ë¤è¤ë¡ÖÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡£¥ß¥»¥¹¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥ß¥»¥¹¤Ë½ª¤ï¤ë¹ÈÇò¤Ë¤Ê¤ë¡£¹ÈÁÈ¥È¥ê¤Ï7Ç¯Ï¢Â³¤ÎMISIA¤Ç¡¢¡ÖEverything¡×¡Ö¥¢¥¤¥Î¥«¥¿¥Á¡×¤ò²Î¤¦¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡¢º£Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë´Á»ú1Ê¸»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥®¥¿¡¼Âç¿¹¸µµ®¡Ê29¡Ë¤Ï¡Ö½é¡×¤òÁª¤ó¤À¡£½é¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡¢½é¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×½Ð±é¤Ê¤É¤òµó¤²¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤Î·Ê¿§¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢½é¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÆ£ß·ÎÃ²Í¡Ê32¡Ë¤Ï¡Ö°©¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡ÖÌî³°¡¢¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤È¡£¸½¾ì¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¥®¥¿¡¼¼ã°æÞæÅÍ¡Ê29¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¶î¤±¤ë¡×¤È°ì¸À¡£¡Öº£Ç¯¡¢¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÇÏ¤Ë¶èÀÚ¤ë¤È½ñ¤¤¤Æ¶î¤±¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÍèÇ¯¸áÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÇËÍ¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¥Õ¥§¡¼¥º2¤¬¶èÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡×¡£º£Ç¯¤Ç¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Î¥Õ¥§¡¼¥º2¤ò½ª¤¨¡¢ÍèÇ¯¥Õ¥§¡¼¥º3¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢¥Ô¥Ã¥¿¥êÉä¹ç¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê´Á»ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¤È¡¢¤µ¤é¤ËÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Åö¤Î¼ã°æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤³¤ó¤Ê´°àú¤Ê´Á»ú¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¡¢ÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£