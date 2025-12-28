阪神の近本光司外野手（３１）と村上頌樹投手（２７）が２８日、淡路佐野運動公園室内練習場で自主トレを公開した。

２人の故郷である淡路島で恒例となっている自主トレ公開は２日間行われ、２７日は１５００人、この日は２０００人のファンが集結。遠いところではイギリスからのファンもいた。１３時から約３時間、２人はウオーミングアップ、ランニングメニュー、キャッチボール、スローイング、バッティングを行い、最後は子どもたちとも触れ合った。

近本は「想像以上に来ていただいて。今回は音楽をなしにして捕球音っていうところを聞いてもらいたいなと。そういった部分をより聞いてもらえたんじゃないかな」と笑顔。

続けて、「淡路に足を運んでいただけて、いろんなものに触れてもらえるのは自分の中ではすごく恩返しできている。これをエネルギーに変えて来シーズンにつなげていきたい」と意気込んだ。

村上も「たくさん人が来ていましたね。大人の方とふれあう機会はあまりなかったですけど、子供たちとふれあって、しゃべりかけてくれましたし、元気はつらつなので、自分たちもエネルギーをもらえたかなと思います」と充実の時間を過ごした。