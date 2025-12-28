¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡ÛMrs. GREEN APPLE¡¢¹ÈÇòÂç¥È¥ê¡Ö¸÷±É¡×¡¡Âç¿¹¸µµ®¤Ïº£Ç¯¤â¤Ï¤ó¤Æ¤ó¤ÇÅÐ¾ì¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¦¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë1ÆüÌÜ¡Ê28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡3Ç¯Ï¢Â³¡¢3ÅÙÌÜ¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëMrs. GREEN APPLE¤¬¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÁÇÅ¨¡ª¸ÄÀË¤«¤Ê»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Mrs. GREEN APPLE
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Ï¡¢½é¤ÎÇòÁÈ¥È¥ê¤È¤·¤Æ¡ÖGOOD DAY¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡ÖÊüÁ÷100Ç¯ ¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ç¡ÖÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£Âç¿¹¸µµ® ¡ÊVo¡õGt¡Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤Î¡ÖÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¹ÈÇòÆÃÊÌÊÔ¡õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¿¹¤Ï¡ÖÂç¤ß¤½¤«¤Î¤ªº×¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¤¤¿¤¤¡¢ÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£½é¤á¤ÆÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸÷±É¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Âç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤ÏÂç¤¤¹¤®¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¡£³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¶ÛÄ¥¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¾åÉÊ¤Ê¡¢¤¹¤´¤¯Âç¹¥¤¤ÊÁõ¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯Ãå¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´Á»ú¤Ç¤¹¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿Âç¿¹¤Ï¡¢º£Ç¯¤â¤Ï¤ó¤Æ¤ó¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¡£ºòÇ¯¤ÏÁÄÉã¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏMrs. GREEN APPLE¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤Î°ã¤¦ÎÐ¿§¤Î¤Ï¤ó¤Æ¤ó¤òÃåÍÑ¡£¡Ö3¿Í¤ÇÃå¤Æ¤¯¤ë¤È°ú¤«¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£ËÍ°ì¿Í¤Ç¤â¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
