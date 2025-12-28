¡Ú¥Ó¥¢¡¼¥É¥Ñ¥Ñ¡Û¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥àÆþ¤ê2026Ç¯Ê¡ÂÞ¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡ª´ü´Ö¸ÂÄê¤¤¤Á¤´Ì£¤â
¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥àÀìÌçÅ¹¥Ó¥¢¡¼¥É¥Ñ¥Ñ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é¡¢¡Ö¥Ó¥¢¡¼¥É¥Ñ¥Ñ¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
¿·½Õ¹±Îã¤Î¡¢¥Ó¥¢¡¼¥É¥Ñ¥Ñ¤ÎÊ¡ÂÞ¤¬26Ç¯¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆâÍÆ¡Û
¡¦¥Ñ¥¤¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡Ê¥«¥¹¥¿¡¼¥É¡Ë¡ß3¸Ä
¡¦ìÔÂô¤¤¤Á¤´¡ß2¸Ä
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡ß1¸Ä
¡¦ÆÃÊÌ³ä°ú·ô2500±ßÊ¬¡Ê500±ß¡ß5Ëç¡Ë
¹ç·×3800±ßÁêÅö¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï3000±ß¡£¥Ó¥¢¡¼¥É¥Ñ¥Ñ¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ñ¥¤¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡Ê¥«¥¹¥¿¡¼¥É¡Ë
¸¶ÎÁ¤äÀ½Ë¡¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ó¥¢¡¼¥É¥Ñ¥ÑÄêÈÖ¤Î¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤ÎÀ¸ÃÏ¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï240±ß¡£
ÄÌÇ¯ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦´ü´Ö¸ÂÄê ìÔÂô¤¤¤Á¤´
À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥³¥¯¤È¤¤¤Á¤´¤ÎÉ÷Ì£¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡¢ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï290±ß¡£
26Ç¯1·î1Æü¤«¤é2·î28Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ó¥¢¡¼¥É¥Ñ¥Ñ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÇÈÎÇä¡£
¡ÚÆÃÊÌ³ä°ú·ô¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Í¸ú´ü´Ö¤Ï26Ç¯1·î6Æü¤«¤é2·î28Æü¤Þ¤Ç¡£°ì²ó¤Î²ñ·×»þ¤ËÊ£¿ôËçÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î³ä°ú¤äÃÍ°ú¤¡¢¤½¤ÎÂ¾¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¥Ó¥¢¡¼¥É¥Ñ¥Ñ¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï½ü¤¯¡¦eGift¤ÏÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¡Ë
¸½¶â¤Ø¤Î°ú¤´¹¤¨¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÄàÁ¬¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¡£
³ä°ú·ô¤ÎÊ£À½¤ÏÌµ¸ú¤Ç¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô