¡¡12·î28ÆüÍ¼Êý¡¢°¦ÃÎ¸©¾®ËÒ»Ô¤Î5³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¸á¸å5»þÈ¾¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Ð¸µ¤ÎÉô²°¤Î½»¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¾ÃËÉ¤ä·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢28Æü¸á¸å4»þ¤¹¤®¡¢¾®ËÒ»ÔËÌ³°»³¤Î5³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÌÜ·â¼Ô¤«¤é¡Ö¥Éー¥ó¤È¤¤¤¦²»¤¬¤·¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¸«¤¿¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·úÊª¤«¤éÀª¤¤¤è¤¯¹õ±ì¤¬¿á¤½Ð¤·¡¢Áë¤«¤é¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê±ê¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ð¸µ¤ÏºÇ¾å³¬¤Î°ì¼¼¤Ç¤³¤ÎÉô²°¤Î½»¿Í¤È¸½ºßÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾ÃËÉ¤Ï¥±¥¬¿Í¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏÌ¾Å´¾®ËÒÀþ¾®ËÒ¸ý±Ø¤«¤éÆî¤Ë¤ª¤è¤½600m¤Î½»Âð³¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£