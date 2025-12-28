ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¡¦¸þ°æ¹¯Æó¡¦BE:FIRST¥¸¥å¥Î¥ó¤â¡ª¿§ºÌÈþ¤È¸Ä¡¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢éðÀî¼Â²Ö»£±Æ¤Î¥Ýー¥È¥ìー¥È¤¬°ìµó¸ø³«
¼Ì¿¿²È¤ÎéðÀî¼Â²Ö¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«¤é»£±Æ¤·¤¿»¨»ï¡ØAERA¡Ù¤ÎÉ½»æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤ÈÈï¼ÌÂÎ¤Î¸ÄÀ¤¬¶Á¤¹ç¤¦¥Ýー¥È¥ìー¥È¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢È¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¡¦¸þ°æ¹¯Æó¡¦BE:FIRST¥¸¥å¥Î¥ó¤é¡ØAERA¡ÙÉ½»æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¿º´µ×´ÖÂç²ð¡ØAERA¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¢£éðÀî¼Â²Ö¡Ö2025¥é¥¹¥È¤Ïº´µ×´Ö¤¯¤ó¡¢¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¶á¤ÎAERA¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ê£¿ô¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö2025¥é¥¹¥È¤Ïº´µ×´Ö¤¯¤ó¡¢¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£Ç¯¤âËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊÊý¡¹¤ò»£¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¤Î¤¬¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿É½»æ¡Ê1ËçÌÜ¡Ë¡£¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢ÏÂ»±¤ä²Ö¡¹¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢éðÀî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿§ºÌÈþ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Á¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
BE:FIRST¤ÎJUNON¡Ê¥¸¥å¥Î¥ó¡Ë¤¬É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¹æ¡Ê3ËçÌÜ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¶õµ¤´¶¤ÎÃæ¤Ç¸«¤»¤ëÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¾ð¤¬¿´¤Ë»Ä¤ë¡£²áÅÙ¤Ê±é½Ð¤ËÍê¤é¤º¡¢Èï¼ÌÂÎ¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃúÇ«¤Ë¼Ì¤·¼è¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿É½»æ¡Ê5ËçÌÜ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹ー¥Ä»Ñ¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¡£¸÷¤È±Æ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤òÀ¸¤«¤·¤¿±é½Ð¤Ë¤è¤ê¡¢Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤ÈÀÅ¤«¤Ê¥ªー¥é¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸þ°æ¹¯Æó¤¬É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¹æ¡Ê9ËçÌÜ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢²Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿½À¤é¤«¤Ê¹½¿Þ¤¬¤Þ¤º»ëÀþ¤ò½¸¤á¤ë¡£²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¿§»È¤¤¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢¸«¤ë¼Ô¤ò¼«Á³¤È°ú¤¹þ¤à»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¡¢Áð¤Ê¤®¹ä¡Ê¤Ê¤®¤Ï¡¢µÝ¤Ø¤ó¤ËÁ°¡ÜÅá¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¢A¤§! group¤Îº´Ìî¾½ºÈ¡¢ROIROM¡¢BOYNEXTDOOR¡¢ËÜÅÄ¶ÁÌð¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬É½»æ¤òºÌ¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡£
éðÀî¤ÏºÇ¸å¤Ë¡ÖÍèÇ¯¤â¿§¡¹¤ÊÊý¤ò»£±Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¡×¤Èº£¸å¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡¤Ë¤É¤ó¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£