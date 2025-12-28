»ç º£¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô¤Î¥¯¥º¡ÙED¥Æー¥Þ¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥ì¥ó¥¿¥ë¡×ÇÛ¿®¡õCD¥ê¥êー¥¹·èÄê
»ç º£¡Ê¥à¥é¥µ¥¥¤¥Þ¡Ë¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥ì¥ó¥¿¥ë¡×¤ò2026Ç¯1·î11Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë2·î18Æü¤ËCD¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£²»³Ú¥Õ¥¡¥óÉ¬Ä°¤Î°ì¶Ê
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢2026Ç¯1·î10Æü¤è¤ê½ç¼¡Á´¹ñÊüÁ÷³«»Ï¤Î¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô¤Î¥¯¥º¡ÙÂè1¥¯ー¥ë¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡£ÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥ê¥º¥à¤È¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¾è¤»¤Æ¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¹ç¤¤³ëÆ£¤¹¤ëÍÍ¤ò±´¤Ã¤¿¡¢²»³Ú¥Õ¥¡¥óÉ¬Ä°¤Î°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»ç º£¤Ï¡Ö¥ä¥·¥í¤Î¿´¤Î°Ç¤¬¡¢°¡´õ¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¶Ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê»¤»¤ÆÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¤Þ¤¿CD¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î6Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØBackrooms Parade¡Ù¤è¤ê¡Ö¥¦¥ï¥µ¤Î¤¢¤Î»Ò¡×¡ÖËâÀ¤Î½÷A¡×¡ÖËÞ¿ÍÍÍ-Acoustic ver.¡×¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.11 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥ì¥ó¥¿¥ë¡×
2026.02.18 ON SALE
SINGLE¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥ì¥ó¥¿¥ë¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô¤Î¥¯¥º¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://yushanokuzu.com/
»ç º£ OFFICIAL SITE
https://mulasaki-ima.com/