¸µÈà¤òËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ä¡¢·ëº§¤òÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë°Õ³°¤ÊÍýÍ³¤ò¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀþ¤È±Ô¤¤¥®¥ã¥°¤ÇÀÚ¤ê¼è¤ë¥â¥Î¥â¡¼¥¹(@mono_moosu)¤µ¤ó¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¤Ï·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡Ö¸µÈà¡×¤È¤¤¤¦2ËÜ¤ÎÃ»ÊÔ¤À¡£¤É¤Á¤é¤â¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÆÉ¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤ï¤«¤ë¡Ä¡×¤È¿´¤Î±ü¤òÆÍ¤«¤ì¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¢£ÊÌ¤ì¤¿¤Î¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¤Þ¤µ¤«¤¹¤®¤ë
¡Ö¤Ò¤É¤¤¤ó¤À¤è¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸µÈà¤Î¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤¹Èà½÷¤Ï¡¢¡Ö»×¤ï¤»¤Ö¤ê¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ÇÁ´Á³¹½¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö½êÁ§¡¢Í·¤ÓÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤ÈÅÜ¤ê¤âÌ¤Îý¤âÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÌ¤ì¤¿Áê¼ê¤ò°ú¤¤º¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬°ìÀþ¤ò²è¤¹¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¡È°ú¤¤º¤êÊý¡É¤À¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÊªÍýÅª¤Ë°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¡¢¾Ð¤¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¤¸¤ï¤ê¤È¤·¤¿ÉÝ¤µ¤òÀ¸¤à¡£
ºî¼Ô¤Î¥â¥Î¥â¡¼¥¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¸µÈà¤ò°ú¤¤º¤ë½÷À¤ò¡¢ËÜÅö¤Ë°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¸«¤¨¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÃåÁÛ¤«¤é¤³¤ÎÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Ì¯¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸åÌ£¤¬»Ä¤ë¡£
¢£¹¥¤¤À¤±¤É·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¸½¼ÂÅª¤¹¤®¤ë¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¤â¤¦°ìÊÔ¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¤Ï·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢Îø°¦¤È·ëº§¤Î´Ö¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤±¤ì¤É¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¼õ¤±¤¿Èà½÷¤ÏÁê¼ê¤Î¤³¤È¤¬·ù¤¤¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö·ëº§¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡×¤À¤Ã¤¿--¡£
Ì¾»ú¤ÈÌ¾Á°¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾éÃÌ¤Î¤è¤¦¤Ê¶Á¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÅÀ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢·ëº§¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¼«ÂÎ¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦ÍÍ»Ò¤¬¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥Î¥â¡¼¥¹¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢¡ÖÌ¾»ú¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤¸¤ë°ãÏÂ´¶¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êÀÚ¼Â¤ÊÌäÂê¡×¤À¤È´¶¤¸¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÌ¡²è¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢£¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡ÈÁªÂò¡É¤ÎÏÃ¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¤É¤Á¤é¤ÎºîÉÊ¤â¡¢À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¾Ð¤¨¤ëÅ¸³«¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëÍ¾±¤¤¬»Ä¤ë¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»ö¼Âº§¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÖÉ×ÉØÊÌÀ«¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¡¢¥®¥ã¥°¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¤â¡¢¸½¼Â¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·Ú¤ä¤«¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÃæ¤Ë¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òÇ¦¤Ð¤»¤ë¥â¥Î¥â¡¼¥¹¤µ¤ó¤é¤·¤µ¤¬¸÷¤ë2ËÜ¤À¡£
取材協力:モノモース(@mono_moosu)
