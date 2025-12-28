ËèÆü»ý¤ÁÊâ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë²Ä°¦¤µ¢ö¡Ú¥°¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Û¤«¤ï¤¤¤µ¤È¼ÂÍÑÀ¤òÎ¾Î©¡ªÊØÍø¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬Amazon¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¹¥¤É¬¸«¢öÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Î¤ª¤È¤â¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡Ú¥°¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Û¤«¤ï¤¤¤µ¤È¼ÂÍÑÀ¤òÎ¾Î©¡ªÊØÍø¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬Amazon¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ë¶´¤à¤À¤±¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤ë¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
ÉÕÂ°¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÏºÇÄ¹Ìó75¥»¥ó¥Á(»ÈÍÑ»þ)¡¢Ä¹¤µÄ´Àá¥Ñ¡¼¥ÄÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¼«Í³¤ÊÄ¹¤µ¤ËÄ´À°²ÄÇ½¡£
¥ê¥ó¥°¤Ë»Ø¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î»ý¤Á¤ä¤¹¤µ¤ò¸þ¾å¤·¡¢Íî²¼¤òËÉ»ß¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥ê¥ó¥°ÉôÊ¬¤ò»ý¤Á¼ê¤Ë¤·¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢¥«¥Ð¥ó¡¦¥Ù¥ë¥È¥ë¡¼¥×Åù¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¹¥¤É¬¸«¢öÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Î¤ª¤È¤â¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡Ú¥°¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Û¤«¤ï¤¤¤µ¤È¼ÂÍÑÀ¤òÎ¾Î©¡ªÊØÍø¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬Amazon¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ë¶´¤à¤À¤±¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤ë¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉÕÂ°¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÏºÇÄ¹Ìó75¥»¥ó¥Á(»ÈÍÑ»þ)¡¢Ä¹¤µÄ´Àá¥Ñ¡¼¥ÄÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¼«Í³¤ÊÄ¹¤µ¤ËÄ´À°²ÄÇ½¡£
¥ê¥ó¥°¤Ë»Ø¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î»ý¤Á¤ä¤¹¤µ¤ò¸þ¾å¤·¡¢Íî²¼¤òËÉ»ß¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥ê¥ó¥°ÉôÊ¬¤ò»ý¤Á¼ê¤Ë¤·¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢¥«¥Ð¥ó¡¦¥Ù¥ë¥È¥ë¡¼¥×Åù¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£