¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¡ºÐËº¤ìº£Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¶¥Áö¡Û±©ÌîÎÊ¡¡¾è¤ê¿´ÃÏÀ¸¤«¤·¤ÆÅ¸³«ÆÍ¤¯¤¾¡¡¡¡
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡ÖÆüËÜ¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÁª¼ê²ñÂåÉ½ÇÕºÐËº¤ìº£Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¶¥Áö¡×¤Ï28Æü¡¢5ÆüÌÜ9¡Á12R¤Ç½àÍ¥¿Ê½ÐÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢29Æü¤Î6ÆüÌÜ10¡Á12R¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë½àÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡±©ÌîÎÊ¡Ê28¡áÊ¡²¬¡Ë¤Î¡Ö20¡×¤ÏÁ°¸¡Æü¤Î2Ï¢ÂÐÎ¨¤¬23¡ó¤ÎÊ¿ËÞ¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åª³Î¤ÊÄ´À°¤Ç2Ï¢ÂÐÈ¯¿Ê¡£¤È¤³¤í¤¬Ãå¤òÊø¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¡ÎÏÎôÀª¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£½àÍ¥¿Ê½ÐÀï9R¤Ï6¹æÄú¤«¤é4Ãå¤È¤·¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤ÎÏÈÈÖ¤Ï1¤ÄÆâ¤Î5¹æÄú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²ó¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¹Ô¤Â¤¬¾å¸þ¤¤¤Æ¡¢º£Àá¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤ÎÂ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ñ¥ó¥Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿Ê½ÐÀï¤Ç²¿¤È¤«¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤±¤ëÄøÅÙ¤À¤·¡¢¾å¤È¤Ïº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡½àÍ¥¾¡Àï10R¤ÏÅ¸³«¤òÂª¤¨¤Æ¡¢7·î12¡Á15Æü¤ÎÄÅ°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£Ç¯3²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤òÁÀ¤¦¡£