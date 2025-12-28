³®ÀûMCbattle¼çºÅ¡¦±åÇ°JAP¡¢ÍèÇ¯2¡¦21¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°½ªÎ»¡¦°úÂà¤òÈ¯É½¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï±¿±Ä¥Á¡¼¥à¤¬°ú¤·Ñ¤°Í½Äê¡ÚÁ´Ê¸¤¢¤ê¡Û
¡¡MC¥Ð¥È¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö³®ÀûMCbattle¡×¤Î¸ø¼°X¤¬28Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¼çºÅ¤òÌ³¤á¤ë±åÇ°JAP¤¬2026Ç¯2·î21Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¼çºÅ¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ª¤è¤Ó±åÇ°JAP¤È¤·¤Æ¤ÎÁ´¤Æ¤Î³èÆ°½ªÎ»¤·¡¢°úÂà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö±åÇ°JAP¤È¤·¤Æ¤ÎÁ´¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤·¡¢°úÂà¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿³®ÀûMCbattle¤Î¸ø¼°X
¡¡¸ø¼°X¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢±åÇ°JAP¤Ï³®ÀûMCbattle¼çºÅ¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë±åÇ°JAP¤È¤·¤Æ¤ÎÁ´¤Æ¤Î³èÆ°¤ò2·î21Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤·¡¢°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³®ÀûMCbattle¼çºÅ¡¢¤½¤·¤Æ±åÇ°JAP¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿´ü´Ö¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤Þ¤¿¡¢Ä¾ÀÜ¤´Êó¹ð¤¬½ÐÍè¤Æ¤Ê¤¤´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤âÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤´Êó¹ð¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤ËÍ¤êÆñ¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤ÎÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¸å¤Î³®ÀûMCbattle¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿±¿±Ä¥Á¡¼¥à¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤È°ÆÆâ¤·¤¿¡£
¡Ú¤´Êó¹ð¡Û
¤³¤ÎÅÙ¡¢±åÇ°JAP¤Ï³®ÀûMCbattle¼çºÅ¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë±åÇ°JAP¤È¤·¤Æ¤ÎÁ´¤Æ¤Î³èÆ°¤ò2·î21Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤·¡¢°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿MC¤Î³§ÍÍ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³®ÀûMCbattle¼çºÅ¡¢¤½¤·¤Æ±åÇ°JAP¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿´ü´Ö¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¾ÀÜ¤´Êó¹ð¤¬½ÐÍè¤Æ¤Ê¤¤´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤âÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤´Êó¹ð¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤ËÍ¤êÆñ¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Î³®ÀûMCbattle¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿±¿±Ä¥Á¡¼¥à¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
