¡¡¤Ê¤Ë¤ï¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡¢ÄÌÅ·³Õ¤Î¤ªÉ¨¸µ¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞ¾¦Å¹³¹¡Ö¿·À¤³¦»Ô¾ì¡×¡ÊÂçºå»ÔÏ²Â®¶è¡Ë¡£¤½¤Î°ì³Ñ¤Ë¡¢¼Ì¿¿½¸¤È¶¦¤Ë¡Ö¥·¡¼¥·¥ã¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿å¤¿¤Ð¤³¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡Ö¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Ô¥«¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤¬¤¢¤ë¡£Å¹¼ç¤Î·§Ã«½Õ¼ù¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤Ï¡Ö¤Ü¤±¡¼¤Ã¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¹Àô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡áÆàÎÉÏ½Êå¡Ë
¡¡¹ÓÌÚ·Ð°Ô¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¡Ä¡£Ìß¤È¤¿¤ï¤·¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿ÀÖ¤¤ÊÉ»æ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢Ìó500ºý¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬ÊÂ¤Ö¡£¥·¡¼¥·¥ã¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ï¼Ì¿¿²È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÇÛ¹ç¡£¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤¤Ç3300±ß¤À¡£
¡¡µ¼Ô¤â¡Ö¥µ¥ë¥¬¥É¡×¤È¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î¥â¥Ò¡¼¥È¤òÃíÊ¸¡£¼Ì¿¿²È¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥µ¥ë¥¬¥É¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é±ì¤òµÛ¤¤¹þ¤à¤È¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê´Å¤ß¤È¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¸ý¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥·¥ã¤Ï¹áÎÁ¤äËªÌª¤òº®¤¼¤¿¤¿¤Ð¤³¤òÃº¤ÇÇ®¤·¡¢±ì¤ò¿å¤ËÄÌ²á¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£·§Ã«¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈµÛ¤¦¤Î¤¬ÂçÀÚ¡£ÆÃ¤Ë½é¿´¼Ô¤Ë¤ÏÃúÇ«¤ËÀµ¤·¤¤ÊýË¡¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Å¹¤Î¾ïÏ¢¤Ç¡¢¿À¸Í»Ô¤Î»öÌ³¿¦ÂçÀÐ¼Ó°Í¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤Ï¡Ö°ì¿Í¤Ç¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ²á¤´¤»¤ë¤·¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬ÆüµÒ¡Ë¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç³¤³°¤Î¿Í¤È¤â¸òÎ®¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡·§Ã«¤µ¤ó¤ÏµÜ¾ë¸©µ¤Àç¾Â»Ô½Ð¿È¡£2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÆ±µéÀ¸¤éÂ¿¤¯¤ÎÃÎ¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÏÉÍ¾¾»Ô¤ÇÆ«·Ý¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤«¤éÃÏ¸µ¤ÎÉü¶½³èÆ°¤Ë»²²Ã¡£¤¿¤À¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤ëÈþ²½¤µ¤ì¤¿ÈïºÒÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤È¸½¾ì¤Î¼Â¾ð¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÇº¤ß¡¢Ìó1Ç¯¤ÇÂçºå¤Ø¤Î°Ü½»¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¸½ºß¤Î¾ì½ê¤Ç°û¤ß²°¤äÃæ²Ú¤½¤Ð²°¤Ê¤É¶ÈÂÖ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é±Ä¶È¡£2022Ç¯¤Ë¥·¡¼¥·¥ã¤ò°·¤¦º£¤Î¤«¤¿¤Á¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¡£¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤Î²¼¤ê¤¿Å¹ÊÞ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¾¦Å¹³¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¡¢²°Âæ³¹¤Ê¤É¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤â´ë²è¡¢±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·À¤³¦»Ô¾ì¤Ï³°Éô¤Î·ì¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¤Ë¤®¤ï¤¤¤¬Ìá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£·§Ã«¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤¬º£¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¿ÌºÒ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÅìËÌ¤Ç¤â¤Ã¤È¶ñÂÎÅª¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡ý¿å¤¿¤Ð¤³¡Ê¥·¡¼¥·¥ã¡Ë
¡¡µ¯¸»¤ÏÌó500Ç¯Á°¤ÎÅìÃÏÃæ³¤ÃÏÊý¤Ê¤É½ôÀâ¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÀ¤³¦Åª¤ËÉáµÚ¡£ËÉÙ¤ÊÉ÷Ì£¤äµÛ¤¤¤ä¤¹¤µ¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎµÊ±ì¤Ï¶Ø»ß¡£Äó¶¡¤¹¤ë¥Ð¡¼¤ä¥«¥Õ¥§¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ì»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO¡ËÃæÆÇ¤Î¥ê¥¹¥¯¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÌç²È¤Ï´¹µ¤¤ÎÅ°Äì¤äÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤Î²óÈò¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£