3Ëü±ßÂæ¤Ç¤±¤Ã¤³¤¦ËÜ³ÊÅª¡£Ä¶²»ÇÈ¥«¥Ã¥¿¡¼¤Ç¹Å¤¤ÁÇºà¤ò¥¹¡¼¥Ã¤ÈÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤¿
¤³¤Îµ»ö¤Ï2025Ç¯10·î23Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
½µËö¤Î¥×¥é¥âÀ©ºî¤äDIYºî¶È¡£ºÙ¤«¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¹Å¤¤ÁÇºà¤òÀÚ¤ë¤Î¤Ë¼ê¤¬Èè¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤½¤ÎÇº¤ß¡¢Ä¶²»ÇÈ¥«¥Ã¥¿¡¼¤Î¡ÖSLICE CHILL CHILL S1¡×¤Ê¤é²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£ËèÉÃ4Ëü²ó¤ÎÄ¶¹âÂ®¿¶Æ°¤Ç¹Å¤¤ÁÇºà¤â¥Ð¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤ËÀÚ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡ÈËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡É¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤Ç¤·¤¿¡£
¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¼°¤ÇÎ¾¼ê¤â¼«Í³¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ê¸µ¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¥¹¥ë¥¹¥ëÀÚ¤ì¤ë
¤µ¤Ã¤½¤¯ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤íÀÚ¤ìÌ£¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥«¥Ã¥¿¡¼¤À¤È¥°¥Ã¤ÈÎÏ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¿Ï¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ÖSLICE CHILL CHILL S1¡×¤Ï¿Ï¤¬¾¡¼ê¤Ë¿Ê¤à¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡£
ÎÏ¤òÆþ¤ìÂ³¤±¤ë¤ÈÈè¤ì¤Æ°®ÎÏ¤âÍî¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¶²»ÇÈ¥«¥Ã¥¿¡¼¤ÏÈè¤ìÃÎ¤é¤º¤Çºî¶È¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÌÏ·¿¤Ê¤É¤Ë»È¤¦¥×¥é¥Ñ¥¤¥×¤â·Ú¤¯²¡¤·Åö¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥Ã¤ÈÀÚÃÇ¡£
¶´¤ßÀÚ¤ë¥Ë¥Ã¥Ñ¡¼¤È°ã¤¤ÀÚÃÇÌÌ¤â¥¥ì¥¤¤Ê¤Þ¤Þ¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÄ¶²»ÇÈ¥«¥Ã¥¿¡¼¤Ï¹âÂ®¿¶Æ°¤Ë¤è¤ëËà»¤Ç®¤ÇÁÇºà¤¬ÍÏ¤±¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÑ·Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ÏÁÇºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ñ¥ï¡¼Ä´À°¤ä¿Ï¤ÎÅö¤ÆÊý¤ò¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹Å¤¤ÁÇºà¤â´ÊÃ±¤ËÀÚ¤ì¤ë
¤·¤Ã¤«¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¼ù»éÁÇºà¤Ï¥Ð¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë·Ú¤¯ÍÏ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¿Ï¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê£»¨¤ÊÌÏ·¿¤À¤ÈÆþ¤êÁÈ¤ó¤ÀÉôÊ¬¤Ïºî¶È¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¶²»ÇÈ¥«¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤é¤½¤Î¼ê´Ö¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÉÔÍÑ°Õ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬ÇËÂ»¤¹¤ë¤³¤È¤âËÉ¤²¤ë¤Î¤¬½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¹Å¤¤¥«¡¼¥Ü¥ó¥×¥ì¡¼¥È¡£ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ä¼ù»é¤Î¤è¤¦¤Ë¤ÏÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºï¤ê¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¥µ¥¯¥µ¥¯¤È²Ã¹©¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤âÌÚºà¤ä¥´¥à¡¢³×¤Ê¤É¤¬¥é¥¯¤ËÀÚ¤ì¤Þ¤¹¤¬¶âÂ°¤ä¥¬¥é¥¹¡¢¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¡¢´äÀÐÅù¤Î¹Å¤¤ÁÇºà¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ç¼ê¸µ¤ËÁ´½¸Ãæ
¤´¾Ò²ð¤¬ÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤¬¡ÖSLICE CHILL CHILL S1¡×¤Î°ì¼°¡£¥Û¥Ó¡¼ÍÑ¤Ç¤¹¤¬ÐÊ¤Þ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ËÜ³ÊÅª¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¼°¤¬ÆÃÄ¹¡£ºÇ½é¤Ï´·¤ì¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê¸µ¤Ï²Ã¹©ºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
ÊØÍø¤ÊÉÕÂ°ÉÊ¤â
Æ±º¤Î¸ÇÄê¥¥ã¥Ã¥×¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤ÐËÜÂÎ¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤³ÑÅÙ¤Ç¥Û¡¼¥ë¥ÉOK¡£
ÂØ¤¨¿Ï¤Ï12ËÜÉÕÂ°¡£Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï»ÔÈÎ¤Î¥¢¡¼¥È¥Ê¥¤¥ÕÂØ¤¨¿Ï¡ÊÉý4mm/³ÑÅÙ30ÅÙ¡Ë¤ÇÂåÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¤è¡£
ÌÏ·¿¹©ºî¤äDIY¤òÓÏ¤à¿Í¤Ë¤Ï¤¤Ã¤È½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¥Ä¡¼¥ë¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ÎÀÇ½¤Ç3Ëü±ßÂæ¸åÈ¾¤Ê¤é¥³¥¹¥Ñ¤â°¤¯¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤¼¤Ò¤ª¥È¥¯¤Ê¥»¡¼¥ëÃæ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡ä¡Ú¥×¥íµé¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡ª¥×¥é¥âºîÀ®¡¢DIY¤â³Ú¡¹¡ª¡ÛËèÉÃ4Ëü²ó¿¶Æ°¡ªÎ¾¼ê¤¬¤Õ¤µ¤¬¤é¤º¡¢Â¿ºÌ¤ÊÁÇºà¤ò´ÊÃ±¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ëÄ¶²»ÇÈ¥«¥Ã¥¿¡¼
Source: CoSTORY PreOrder
ËÜµ»öÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥Ê¥ï¡¼¥ë¥É¤è¤êÀ½ÉÊÂßÍ¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£