¹âÌÚË»á¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥»¥«¥ó¥É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤é¤Ê¤¤¤È¡×DeNA¡¦ËÒ¤ËÃíÊ¸
¡¡16Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹Ç¯ËöÂçÈ¿¾Ê²ñSP¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¹âÌÚË»á¤¬¡¢DeNA¤ÎËÒ½¨¸ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö¥»¥«¥ó¥É¤ËÎÓ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈËÒ¤È¤«¡¢¤¿¤Þ¤ËËÒ¤¬¥»¥«¥ó¥É¤È¤«¡£Íè¥·¡¼¥º¥óËÒ¤¬¥»¥«¥ó¥É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤À¤ó¤À¤óÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÃíÊ¸¤òÆþ¤ì¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤È¥»¥«¥ó¥É¤Ç¤ÏÁ´Á³Æ°¤¤¬°ã¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤Î¤ÏÁá¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ËÒ¤Ïº£µ¨¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢93»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.277¡¢16ËÜÎÝÂÇ¡¢49ÂÇÅÀ¡£º£µ¨¤Ï93»î¹çÁ´¤Æ¥»¥«¥ó¥É¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢CS¤Ç¤Ï5»î¹çÁ´¤Æ¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù