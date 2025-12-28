£Ó£Ë£Å£´£¸¡¦ÆþÆâÅèÎÃ¡¡½é¼Ì¿¿½¸¤Ç¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤Ë¤âÄ©Àï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢´í¤¦¤¤¤Ê¤È¡×
¡¡£Ó£Ë£Å£´£¸¤ÎÆþÆâÅèÎÃ¡Ê¤¤¤ê¤¦¤Á¤¸¤Þ¡¦¤µ¤ä¤«¡á£²£¶¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç£±£ó£ô¼Ì¿¿½¸¡Ö¤µ¤ä¤±¤¸÷¡×¤ÎÈ¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£±£¸Ç¯£±£²·î¤Ë£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î£¹´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£»£±Æ¤Ï¼¯»ùÅç¡¦±âÈþÂçÅç¤ÈÃÏ¸µ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¤Ç´º¹Ô¡£±âÈþ¤Ç¤Î³¤¤ä¸¶À¸ÎÓ¡¢¥×¡¼¥ë¤Ê¤É³«Êü´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿åÃå¥«¥Ã¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î½é¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆþÆâÅè¤ÏÇ°´ê¤Î½é¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£²£°£²£´Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¤«¤é£±Ç¯¤â·Ð¤¿¤º¤ËÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤µ¤ÈÆ±»þ¤Ë¶Ã¤¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Âç¹¥¤¤Ê¥«¥Ö¥È¥à¥·¤È¤Î¥«¥Ã¥È¤â¼ýÏ¿¡£¡ÖÉã¤Î±Æ¶Á¤ÇÊª¿´¤Ä¤¤¤¿¤³¤í¤«¤éÃî¤¬¹¥¤¤Ç¡¢°ìÈÖ¤Ï¥«¥Ö¥È¥à¥·¤Î¥á¥¹¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£°ìÌÜ¤Ü¤ì¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥¹¤Î¤ª¤Ê¤«¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇØÃæ¤Ë¤¢¤ëÌÓ¿¼¤µ¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£À¸¤ÊªÁ´ÈÌ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢»£±Æµö²Ä¤¬¤ª¤ê¤¿¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ÇÎã¤¨¤ë¤È¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÊÑ²½¤Î¡ØÊÑ¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ê¤¤»Ñ¤ä¡¢Ê·°Ïµ¤¤ä¾Ð´é¤È¤«¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤¬·ë¹½½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¡£ÍèÇ¯¤ÎÊúÉé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤Î£±£ó£ô¼Ì¿¿½¸¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ï¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤òÃå¤¿¥«¥Ã¥È¤â¡£¡Öº£¡¢£²£¶ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìó£±£°Ç¯°Ê¾åÁ°¡©¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Ê¡£¤Ç¤â¼þ¤ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤«¤é¤Ï¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¤è¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¿®¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢´í¤¦¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£