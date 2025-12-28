É×¤Ï¹â¶¶°ìÀ¸...ÈÓË¤Þ¤ê¤¨¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¸ª½Ð¤·¥É¥ì¥¹¤Ç¿§µ¤¥À¥ÀÏ³¤ì¡¡¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¡×ÂçÀä»¿
¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÈÓË¤Þ¤ê¤¨¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤¬2025Ç¯12·î25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÈÓË¤µ¤ó¤ÎÉ×¤ÏÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶°ìÀ¸¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¡£
¡ÖÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤ÎÀ¼
¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤òÊó¹ð¤·¤¿ÈÓË¤µ¤ó¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¶»¸µ¤ÎÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¡Ö¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¡×¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀÖ»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö°¦¤·¤«¤Ê¤¤Í¥¤·¤¤¾Ð´é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£