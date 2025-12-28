節約中にありがたい、、！（涙）【ワークマン】何枚あっても使えそう！「980円トップス」

できるだけ節約したいけれど、おしゃれは妥協したくない。そんな大人世代の気持ちに寄り添ってくれそうなトップスを【ワークマン】で発見しました。今回ピックアップしたのは、プチプラなのに着まわしやすく、機能性も優秀なトップス。思わず複数買いしたくなるかも。

冬コーデで頼れるシンプルロンT

【ワークマン】「レディースリブクルーネック長袖Tシャツ」\980（税込）

ベーシックなクルーネックトップスは、インナーとして冬のレイヤードコーデで活躍。持っていると重宝しそうです。プチプラながら、洗濯後乾きやすく型崩れしにくい、抗菌防臭・UVカットなど機能面でも優秀です。オフホワイト・グレージュ・ブラック・ピンク・セージの全5色展開。

忙しい女性の味方になる高コスパロンT

【ワークマン】「レディースイズ撥水ベーシックT長袖」\980（税込）

耐久撥水機能つきのロンTは、多少の雨や水仕事のときにもおすすめ。「コーヒー・酒類・醤油などの水溶性汚れがつきにくい」（公式ECサイトより）とも紹介されており、家事に育児に日々忙しい大人女性の味方になる一枚です。ボーダー柄2色のほか、無地3色もラインナップ。

