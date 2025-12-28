°æ¾å¾°Ìï¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¥Ç¥«¤¤¡Ä¡×¡¡»î¹ç¸å¡È¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¡ÉÃË¤ÈÊÂ¤ÓXÁûÁ³¡Ö¤³¤ó¤Ê»þÂå¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡×
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÇËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê122¥Ý¥ó¥É¡¢55.34¥¥í°Ê²¼¡Ë4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬27Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¤Î¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇWBCÀ¤³¦Æ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤ß¡¢3-0¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡¢Ä¶ÂçÊª¤ÈÌ´¤Î¸òÎ®¡£ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Àï¤¤¤ò½ª¤¨¤¿¥ê¥ó¥°¤Ë¡¢¸½ºß¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë2¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡°æ¾å¤È°®¼ê¤ä¥Ï¥°¤ò¤«¤ï¤·¡¢µÇ°»£±Æ¤â¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé3ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¦¥·¥¯¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤¢¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÀìÌç»ï¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤Ç¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡ÊPFP¡Ë1°Ì¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¥¦¥·¥¯¡£Æ±2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë°æ¾å¤Î»î¹ç¤ò¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥ÉºÇÁ°Îó¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±ÑÂç¼ê¥×¥í¥â¡¼¥È´ë¶È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ë¡¼¥à¼Ò¤Î¸ø¼°X¤¬¡Ö¥ê¥ó¥°»ï¤Î¡¢ÃÏµå¾å¤ÇºÇ¶¯¤ÎP4P¥È¥Ã¥×2¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¡×¤È¤·¤Æ2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁÇÅ¨¤Ê°ìËç¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É2¿Í¡×
¡ÖPFP¥È¥Ã¥×2¡ª¡¡¥¦¥·¥¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¡ÖÀ¤³¦1°Ì¤È2°Ì¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤³¤ó¤Ê»þÂå¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡×
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥ê¥ó¥°¤ÇÂ·¤¦¤Î¤Ï¡¡¥¦¥·¥¯¤È°æ¾å¾°Ìï¡¡ºÇ¶¯¸½Ìò¥Ü¥¯¥µ¡¼¡×
¡Ö¥¦¥·¥¯¤Ç¤±¤§¤§¤§¡×
¡¡°æ¾å¤Ï¡ÖLemino¡×¤ÎÃæ·Ñ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥¦¥·¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¥Ç¥«¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
