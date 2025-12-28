11·î¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ÈSCÇä¾å¤ÏÁ°Ç¯¾å²ó¤ë¡¢ÅßÊª¤¬¹¥Ä´
¡¡ÆüËÜÉ´²ßÅ¹¶¨²ñ¤ÈÆüËÜ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¶¨²ñ¤¬11·î¤ÎÇä¾å¹â¤òÈ¯É½¡£ºòÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤ÆµÙÆü¤¬2ÆüÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢µ¤²¹¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤êÅßÊª¾¦ÉÊ¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤âÁ°Ç¯Æ±·î¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÚÁ°·î¤Ï¡Û10·î¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ÈSCÇä¾å¤Ï¹¥Ä´¡¢¹ñ·ÄÀá¤Ç¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¹¥Ä´
¢£É´²ßÅ¹Çä¾å¹â¤Ï4¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯¾å²ó¤ë¡¡25Æü¡¢ÆüËÜÉ´²ßÅ¹¶¨²ñ¤¬11·îÅÙ¤ÎÁ´¹ñÉ´²ßÅ¹Çä¾å¹â³µ¶·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¡ÊÅ¹ÊÞ¿ôÄ´À°¸å¡Ë0.9%Áý¤Î5,214²¯867Ëü3,000±ß¤È¤Ê¤ê¡¢4¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯Æ±·î¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡11·î¤Ïµ¤²¹¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤ê¥³¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÅßÊª°áÎÁ¤¬¹¥Ä´¡£»þ·×¤äÊõ¾þÉÊ¤Ê¤É¤Î¹â³Û¾¦ÉÊ¤â³°¾¦¸ÜµÒ¸þ¤±¤Ë¿Ä¹¤·¤¿¡£²Û»Ò¤Ï¤ªºÐÊë¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤É¤Î¥®¥Õ¥È¼ûÍ×¤Ç°ú¤Â³¤¹¥Ä´¡£¤ªÀáÎÁÍý¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤ÎÍ½Ìó¤â·øÄ´¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ÂçÅÔ»Ô¤ÏÂçºå¡¢¿À¸Í¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ¶è¤Ï»Í¹ñ¤¬¹¥Ä´¡¡ÂçÅÔ»Ô¤Ï10ÅÔ»ÔÃæ6ÅÔ»Ô¤ÇÁ°Ç¯Æ±·î¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥×¥é¥¹Éý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿ÅÔ»Ô¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¡ÊÁ°Ç¯Æ±·îÈæ:2.6%Áý¡¢°Ê²¼Æ±¤¸¡Ë¡¢µþÅÔ¡Ê2.6%Áý¡Ë¡¢Âçºå¡Ê4.1%Áý¡Ë¡¢¿À¸Í¡Ê6.0%Áý¡Ë¡£
¡¡È¿ÂÐ¤ËÁ°Ç¯Æ±·î¤ò²¼²ó¤Ã¤¿ÅÔ»Ô¤Ï¡¢»¥ËÚ¡Ê1.1%¸º¡Ë¡¢ÀçÂæ¡Ê4.3%¸º¡Ë¡¢Åìµþ¡Ê0.1%¸º¡Ë¡¢²£ÉÍ¡Ê2.0%¸º¡Ë¤Î4ÅÔ»Ô¡£
¡¡ÅÔ»Ô°Ê³°¤ÎÃÏ¶è¤ÏÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡£¶áµ¦¡Ê1.5%Áý¡Ë¡¢Ãæ¹ñ¡Ê1.6%Áý¡Ë¡¢»Í¹ñ¡Ê4.8%Áý¡Ë¤¬Á°Ç¯Æ±·î¤ò¾å²ó¤Ã¤¿°ìÊý¡¢ÅìËÌ¡Ê6.7%¸º¡Ë¡¢´ØÅì¡Ê0.6%¸º¡Ë¡¢ÃæÉô¡Ê2.3%¸º¡Ë¡¢¶å½£¡Ê0.4%¸º¡Ë¤¬²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¦ÉÊÊÌÇä¾å¹â¤âÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡£¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ÏÉØ¿ÍÉþ¡¦ÍÎÉÊ¡Ê2.0%Áý¡Ë¡¢Èþ½Ñ¡¦Êõ¾þ¡¦µ®¶âÂ°¡Ê6.7%Áý¡Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾»¨²ß¡Ê5.3%Áý¡Ë¡¢²Û»Ò¡Ê3.8%Áý¡Ë¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê8.4%Áý¡Ë¤Ê¤É¡£È¿ÂÐ¤ËÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ï²È¶ñ¡Ê6.9%¸º¡Ë¡¢²ÈÅÅ¡Ê2.8%¸º¡Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾²ÈÄíÍÑÉÊ¡Ê3.6%¸º¡Ë¡¢À¸Á¯¿©ÉÊ¡Ê3.0%¸º¡Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¡Ê6.4%¸º¡Ë¡¢¾¦ÉÊ·ô¡Ê6.7%¸º¡Ë¤Ê¤É¡£
¢£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï45¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯¾å²ó¤ë¡¡Æ±Æü¡¢ÆüËÜ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¶¨²ñ¤¬11·îÅÙSCÈÎÇäÅýººÊó¹ð¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ6.2%Áý¤Î7,725²¯7,086Ëü1,000±ß¤È¤Ê¤ê¡¢45¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯Æ±·î¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆµÙÆü¤¬2ÆüÂ¿¤¯¡¢3Ï¢µÙ¤¬2²ó¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÍè´ÛµÒ¿ô¤¬Áý²Ã¡£¤µ¤é¤Ëµ¤²¹¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤ëÅßÊª¾¦ºà¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡Ö»¨²ß¡×¡Ö°û¿©¡×¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ÂçÅÔ»Ô¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤È¤âÁ´¤ÆÁ°Ç¯¾å²ó¤ë¡¡Çä¾å¤Î¤¦¤Á¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ÏÆ±6.9%Áý¤Î5,940²¯3,509Ëü8,000±ß¤Ç¡¢Á´ÂÎÆ±ÍÍ¤Ë45¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯Æ±·î¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥¡¼¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ÏÆ±3.9%Áý¤Î1,785²¯3,576Ëü5,000±ß¤È¤Ê¤ê¡¢6¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯Æ±·î¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÅÔ»Ô¤È¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤ÏÁ´¤ÆÁ°Ç¯Æ±·î¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£ÂçÅÔ»Ô¤Ç¤ÏÌ¾¸Å²°»Ô¡ÊÁ°Ç¯Æ±·îÈæ:10.2%Áý¡¢°Ê²¼Æ±¤¸¡Ë¡¢Âçºå»Ô¡Ê7.4%Áý¡Ë¡¢¿À¸Í»Ô¡Ê11.1%Áý¡Ë¡¢Ê¡²¬»Ô¡Ê9.1%Áý¡Ë¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¶áµ¦¡Ê8.4%Áý¡Ë¡¢Ãæ¹ñ¡Ê7.1%Áý¡Ë¡¢¶å½£¡¦²Æì¡Ê10.2%Áý¡Ë¤Ç¿¤ÓÉý¤¬Âç¤¤á¤À¤Ã¤¿¡£