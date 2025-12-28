Æ°Êª±à¤Ç´³»Ù¤Î°ú¤·Ñ¤®¼°¡¡38ºÐ¤Î¥Ý¥Ëー¡È¤æ¤¡É¤ÈµÇ°»£±Æ¤â¡¡Ä¹Ìî¡¦¿Üºä»Ô
º£Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í3Æü¤Ç¤¹¡£¿Üºä»ÔÆ°Êª±à¤Ç¤Ï28Æü¡¢´³»Ù¤Î°ú¤·Ñ¤®¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î´³»Ù¡ÖÌ¦¡×¤ÈÍèÇ¯¤Î¡Ö¸á¡×¤ËÊ±¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¿Üºä»ÔÆ°Êª±à¤Î»ô°é°÷¤¿¤Á¡£¼°¤Ç¤Ï°ú¤·Ñ¤®½ñ¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬38ºÐ¤Î¥Ý¥Ëー¡È¤æ¤¡É¤ÈµÇ°»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÅÄ»Ô¤«¤éË¬¤ì¤¿¿Æ»Ò
¡Ö¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×¡ÖÍèÇ¯»ä¤ÏÇ¯½÷¤Ê¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë·ò¹¯¤ÇÍè¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡×
¥Ý¥ËーÃ´Åö¡¡»³¸ýÍ§Î¤»ô°é°÷
¡Ö¥Ý¥Ëー¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤óÆ°Êª±à¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¿Üºä»ÔÆ°Êª±à¤Ç¤ÏÍèÇ¯1·î4Æü¤«¤é¡¢¿·Ç¯¤ò½Ë¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£