ÆâÅÄÍý±û¡Ö¤«¤Ê¤ê¥®¥ë¥Æ¥£¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡È°û¤á¤ë¥Á¥¥ó¡É¤Û¤ª¤Ð¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Ä¶¥¥å¡¼¥È¡ª
¡¡½÷Í¥¡¦ÆâÅÄÍý±û¤¬¡Ö¤«¤Ê¤ê¥®¥ë¥Æ¥£¡¼¡×¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÏ¢ºÜ¡ô¶âÍËÆü¤ÎÆù¤È¤À¡¼¤ê¤ª¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¡ÖÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î¤ªÅ¹¤Ï¡Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¸«¤Æ¤ï¤¿¤·¤¬Ä¶µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼êÂÞ¤Ä¤±¤ÆÇØÆÁ¤Î¥Ç¥£¥Ã¥×¥½¡¼¥¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¥Á¥¥ó(¹«¤Ç¤Ï¤â¤Ï¤ä°û¤á¤ë¥Á¥¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤é¤·¤¤)¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢Âç¤¤Ê¥Á¥¥ó¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¯»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥¸¥ã¥ó¥¡¼¤Ê¥Á¥¥ó¤Ë¡Ö¤«¤Ê¤ê¥®¥ë¥Æ¥£¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£