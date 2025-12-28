¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù12¥Á¡¼¥à¤Ç4¡ß200m¥ê¥ì¡¼¡¡ÂçÇÈÍðÉ¬»ê¤Î¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¡Ú¥Á¡¼¥à°ìÍ÷¡Û
¡¡¤¤ç¤¦28ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖSTARTO¡¦ÀÄ³Ø½÷»Ò»²Àï¡ª4¡ß200£í¥ê¥ì¡¼¢¡¤µ¤è¤Ê¤éÄÅÅÄ¡×¤È½Ð¤·¤Æ¡¢4»þ´ÖÄ¶¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤òÆÏ¤±¤ë¡Ê¸å7¡§00¡Ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¿ûÅÄÎÖÇ«¤â¡Ä¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÄ©¤à
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë³¦¿ï°ì¤Î½ÓÂ¤Î»ý¤Á¼ç¡¦¾åÅÄÎµÌé¤¬Î¨¤¤¤ë¡Ú¥Á¡¼¥àSTARTO¡Û¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ç¡Ö400mÁö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëOWV¡¦º´ÌîÊ¸ºÈ¤È¤Î·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¿ûÅÄÎÖÇ«¡ÊB&ZAI¡Ë¡¢½é»²Àï¤Î°ðÍÕÄÌÍÛ¡ÊB&ZAI¡Ë¡¢Ö¿ËÜ¹§ÂÀÏ¯¡ÊBoys be¡Ë¤é¼ã¼ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸ÝÉñ¤·¡¢Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Î¦¾å³¦¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø½÷»ÒÎ¦¾åÉô¡¦ÁÒ¶¶ÈþÊæ¡¢°Â°æËãÎ¤²Ö¡¢º´Æ£°ªÍ£¡¢°æ¾å¿ð°ª¤¬½é»²Àï¡¢2024Ç¯¡ÖÆüËÜÎ¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡¦¥ê¥ì¡¼¶¥µ»¡×¤ÇÂç³ØÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¸½Ìò¤ÎÎ¦¾åÁª¼ê¤ò3¿Í¤âÊú¤¨¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤«¤éÍ¥¾¡¸õÊä¤È¤·¤Æ·Ù²ü¤µ¤ì¤ë¡Ú¥Á¡¼¥àÀÄ³Ø¡Û¡£4Ç¯À¸¤Î°Â°æ¤ÈÁÒ¶¶¤Î2¿Í¤Ïº£Âç²ñ¤¬¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡È³ØÀ¸ºÇ¸å¤Î¥ì¡¼¥¹¡É¤Ë·ü¤±¤ë³Ð¸ç¤¬¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢³ÊÆ®µ»³¦¤«¤é¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿È¬½Å³ßÅì¤¬¡¢¸µWBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÉðµïÍ³¼ù¤Ë¡¢ÎáÏÂ¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤òÃ´¤¦¸µÆüËÜ²¦¼Ô¡¦º£±Ê¸×²í¤È¸µÀ¤³¦¥æ¡¼¥¹²¦¼Ô¡¦ºä°æÍ¥ÂÀ¤Î¸½Ìò¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ò°ú¤Ï¢¤ì»²Àï¡£¡Ú¥Á¡¼¥à¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡Û¤ÎÆùÂÎÇÉ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò·ü¤±¤¿Áö¤ê¤ÏÉ¬¸«¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥ª¥í¥´¥ó¤¬°ìÂ²¤ò°ú¤Ï¢¤ì¡Ú¥Ü¥Ó¡¼·³¡Û¤È¤·¤Æ»²Àï¡£¥Ü¥Ó¡¼¤ÎÂ©»Ò¡¦¥¸¥§¥¤¥¸¥§¥¤¡¦¥ª¥í¥´¥ó¤Ë¡¢Ææ¤ÎÁÐ»Ò¡¢¥½¥²¥í¥é·»Äï¡£Èà¤é¤ÎµÓÎÏ¤ËÂ¾¤ÎÄ©Àï¼Ô¤â·Ù²ü¡£¤µ¤é¤Ë¥Ü¥Ó¡¼¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤é»ý»²¤·¤¿Ææ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥ì¡¼¥¹¤ò¤«¤Íð¤¹¡£
¡¡Á°²ó²¦¼Ô¤Î¡Ú¥Á¡¼¥à¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Û¤Ï¥ï¥¿¥ê119¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¹â¶¶ÎÉÊ¿¡Ê¥¹¥²¡¼¥Ë¥ç¡Ë¡¢ÀÐ¶¶ÎËÂç¡Ê»ÍÀéÆ¬¿È¡Ë¡¢¤è¤·¤¤ÈºÇ¶¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¿¿¤Ã¸þ·Þ¤¨·â¤Ä¡£Á´°÷¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Èà¤é¤¬¡¢Ï¢ÇÆ¤ò·ü¤±¡¢¶â°ìÉõ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£°ìÊý¡¢ÆùÎ¥¤ì¤Ë¤è¤ê¥Á¡¼¥à¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿²Ã²ìÃ«½¨ÌÀ¡Ê¥Õ¥¿¥ê¥·¥º¥«¡Ë¤¬¡¢1Ç¯¤«¤±¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤·Éüµ¢¡£¥Á¡¼¥à¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¡¢¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤Î¸åÇÚ¤ò°ú¤Ï¢¤ìÈ¿Íð·³¡Ú²Ã²ìÃ«·³ÃÄ¡Û¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¡£
¡¡²¦ºÂÃ¥´Ô¤òÁÀ¤¦¤Î¤Ï¡Ú¥Á¡¼¥àµÈËÜ¡Û¡£¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¾±»Ê±ÉÂÀ¡Ê¤ä¤Þ¤Þ¤ó¡Ë¡¢PANA¡Ê¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¥¹¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Á°²ó¤Î400mÁö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¤ÇÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¾®³Þ¸¶400m¡Ê²£¹Ë¥¬¥¨¥ë¡Ë¤¬¿·²ÃÆþ¡£»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¤·¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÄìÎÏ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¾±»Ê¤Ï±£¤Ú¤¤µ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ì¡¼¥¹³°¤Ç¤âÇÈÍð¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡Ê¡©¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á°²ó·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ú¥Á¡¼¥à¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û¤Ï¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²ÃÆþ¤·¡¢¿·ÂÎÀ©¤ÇÄ©¤à¡£Á°²ó¡¢¥Á¡¼¥à¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¿·¤¿¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾·½¸¡£¸µ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡¦´Ý¶¶Í´²ð¡¢¿¹ÊÝÎ¦¤Ë¡¢¡Ö400mÁö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×Ï¢ÇÆ¤Îº´ÌîÊ¸ºÈ¡ÊOWV¡Ë¤¬»²²Ã¡£°Û¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤ë¤«¡£
¡¡º£²ó¤âÎ¦¾å³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤ò¾·½¸¤·¤¿¡Ú¿¹ÏÆ·³ÃÄ¡Û¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸µ¥Á¡¼¥à¥°¥ì¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¡¢¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ó¥Á¡¼¥à¡Ú¤·¤ó¤¤¤Á·³ÃÄ¡Û¤È¤·¤Æ»²Àï¡£»Ä¤µ¤ì¤¿¥°¥ì¡¼¥×¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ï¡¢ÂÀÅÄ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È·ëÂ÷¤·¡Ú¥°¥ì¡¼¥×ÂÀÅÄÏ¢¹ç·³¡Û¤ò·ëÀ®¤·Ä©¤à¡£²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë12¥Á¡¼¥àÁíÀª48¿Í¤¬»²Àï¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤Îº²¤ÎÁö¤ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ±É´§¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤«¡£
¡Ú4¡ß200m¥ê¥ì¡¼¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó½Ð¾ì¼Ô¡Û
¡Ú¥Á¡¼¥à µÈËÜ¡Û
¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡¢PANA¡Ê¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¥¹¡Ë¡¢¾±»Ê±ÉÂÀ¡Ê¤ä¤Þ¤Þ¤ó ¡¢¾®³Þ¸¶400m¡Ê²£¹Ë¥¬¥¨¥ë¡Ë
¡Ú¥Á¡¼¥à ÀÄ³Ø½÷»Ò¡Û
ÁÒ¶¶ÈþÊæ¡¢°Â°æËãÎ¤²Ö¡¢º´Æ£°ªÍ£¡¢°æ¾å¿ð°ª
¡Ú³ÁÃ«·³ÃÄ¡Û
³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡¢´Ý¶¶Í´²ð¡¢¿¹ÊÝÎ¦¡¢º´ÌîÊ¸ºÈ¡ÊOWV¡Ë
¡Ú²Ã²ìÃ«·³ÃÄ¡Û
²Ã²ìÃ«½¨ÌÀ¡Ê¥Õ¥¿¥ê¥·¥º¥«¡Ë¡¢¥»¥¤¥®¡Ê¥Ü¥·¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥¤¥µ¥«¡Ê¥¤¥µ¥«¡¦¥¸¥ó¡Ë¡¢¥±¥Ó¥ó
¡Ú¥Á¡¼¥à STARTO¡Û
¾åÅÄÎµÌé¡¢¿ûÅÄÎÖÇ«¡ÊB&ZAI¡Ë¡¢°ðÍÕÄÌÍÛ¡ÊB&ZAI¡Ë¡¢Ö¿ËÜ¹§ÂÀÏ¯¡ÊBoys be¡Ë
¡Ú¥Ü¥Ó¡¼·³ÃÄ¡Û
¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥ª¥í¥´¥ó¡¢¥¸¥§¥¤¥¸¥§¥¤¡¦¥ª¥í¥´¥ó¡¢¥½¥²¥í¥é·»¡¢¥½¥²¥í¥éÄï
¡Ú¥Á¡¼¥à ¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Û
¥ï¥¿¥ê119¡¢¹â¶¶ÎÉÊ¿¡Ê¥¹¥²¡¼¥Ë¥ç¡Ë¡¢ÀÐ¶¶ÎËÂç¡Ê»ÍÀéÆ¬¿È¡Ë¡¢¤è¤·¤
¡Ú¥Á¡¼¥à¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û
Å¢ÂçÀ¤¡¢ÄÚ°æ·Ä²ð¡¢ÅÄÃæÈ»Ëá¡¢¼ò°æ¹âÀ»
¡Ú¿¹ÏÆ·³ÃÄ¡Û
¶â´ÝÍ´»°¡¢ÄÍ¸¶Ä¾µ®¡¢¥Ë¥Ã¥Á¥í¡¼¡¢¤Í¤ó¤Í¤ó
¡Ú¥Á¡¼¥à ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡Û
È¬½Å³ßÅì¡¢ÉðµïÍ³¼ù¡¢º£±Ê¸×²í¡¢ºä°æÍ¥ÂÀ
¡Ú¤·¤ó¤¤¤Á·³ÃÄ¡Û
¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á ¡¢Ê¿»³Âç»Ö¡Ê³Ú´ê¡Ë¡¢¥¢¥ê¡¢¤¢¤ª¤¡ÊÆóÉì¡Ë
¡Ú¥°¥ì¡¼¥×ÂÀÅÄÏ¢¹ç·³¡Û
¤¤¤±¡Ê¥â¥·¥â¥·¡Ë¡¢¤¿¤±¤ë¡ÊÅìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¡Ë ¡¢¤È¤¦¡Ê¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥º¡Ë ¡¢¤¹¤¬¤ä¡Ê¥«¥«¥í¥Ë¡Ë
