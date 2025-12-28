¡ØM-1¡Ù¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¡¤¿¤¯¤í¤¦¡È¶õÇò¤Î7Ç¯¡É¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÉñÂæÎ¢
¡¡¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡¡¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤¬¡¢¤¤ç¤¦28Æü¤ËABC¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ê¸å10¡§30¡Ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¡¢¥¨¥Ð¡¼¥¹¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ë¤âÇ÷¤ë
¡¡2025Ç¯12·î21Æü¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤ÎÏ¢ÇÆ¤«¤é1Ç¯¡£»Ë¾åºÇÂ¿1Ëü1521ÁÈ¡¢»Ë¾åºÇ¹âÊö¤ÎÀï¤¤¤È¾Î¤µ¤ì¤¿Ì¡ºÍÄº¾å·èÀï¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤«¤é°ìµ¤¤ËÄºÅÀ¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¤¿¤¯¤í¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥Ð¡¼¥¹¡¢¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¤È¤Î»°¤ÄÇÃ¤ÎºÇ½ª·èÀï¤Ç¤Ï¿³ºº°÷9É¼Ãæ8É¼¤È¤¤¤¦°µ¾¡·à¡£Âçºå¤Ç¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÈÆð¼å¤ÎÀ±¡É¤Î°µ¾¡·à¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤Ïº£Ç¯¤â¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë´°Á´Ì©Ãå¤·¡¢Ì¡ºÍ»Õ¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¯¡£
¡Ú¤¿¤¯¤í¤¦¡ÛÁá½Ï¤ÎÅ·ºÍ¡È¶õÇò¤Î7Ç¯¡É¤É¤óÄì¤«¤é¤ÎºÆµ¯
2018Ç¯¡¢¥³¥ó¥Ó·ëÀ®2Ç¯¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°ìÅ¾·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤Æü¡¹¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢°ì»þ¤Ï¥³¥ó¥Ó²ò»¶¤Î´íµ¡¤Ë¤Þ¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤¯¤í¤¦¡£¤É¤óÄì¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡È¶õÇò¤Î7Ç¯¡É¤ò¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¡¢·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤«¡©¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¥Í¥¿¡Ö¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÈëÏÃ¤È¤Ï¡£
¡Ú¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¡ÛÉÔÏÇ¤ÎÃË¤¬Ã©¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤òÅê±Æ¤·¤¿Ì¡ºÍ¡×
·è¾¡Àï½é¿Ê½Ð¤Ç½àÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿·ëÀ®6Ç¯¡¦¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¡£¥Ü¥±¤ÎÅÏÊÕ¶ä¼¡¤Ï·ÝÎò16Ç¯ÌÜ¡¢40ºÐ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤¿¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãç´Ö¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¹þ¤á¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£
¡Ú¥¨¥Ð¡¼¥¹¡Û¡ÖÂçËÜÌ¿¡×¤È¤¤¤¦¼öÇû¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡¢Îò»ËÅª¹âÆÀÅÀ
Âç²ñÁ°¤«¤éÍ¥¾¡¸õÊä¤ÎÉ®Æ¬¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤áÂ³¤±¤¿¥¨¥Ð¡¼¥¹¡£Æ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¡¢Èà¤é¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ¡ºÍ¤òËá¤¾å¤²¤¿¤Î¤«¡£
